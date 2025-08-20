‘स्मार्ट मीटर’ वादावर पालकमंत्र्यांकडून तोडगा
मालवणातील प्रश्न; ‘महावितरण’ सोबत चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २० ः महावितरणचे निवृत्त कर्मचारी कमलाकर खोत यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या घरचा वीज मीटर बदलण्याच्या वादावर पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या मध्यस्थीनंतर तोडगा काढण्यात आला. माजी नगराध्यक्ष सुदेश आचरेकर यांनी याबाबत पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. पालकमंत्र्यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने यामध्ये लक्ष घालण्याचे आदेश दिले होते. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतर येथील महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी श्री. खोत यांनी आणलेला वीज मीटर एक महिन्यासाठी प्रीपेड मीटरसोबत बसवून दोघांच्याही रीडिंगची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परवानगीशिवाय वीज मीटर बदलल्याबद्दल खोत यांनी १५ ऑगस्टला महावितरण कार्यालयाबाहेर उपोषण केले होते. यावेळी त्यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना ग्रामीण रुग्णालयात हलविले होते. त्यावेळी भाजप आणि इतर पक्षांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. त्यावेळी १९ ला सर्वपक्षीयांतर्फे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या घटनेची सविस्तर माहिती सुदेश आचरेकर यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांना दिली. पालकमंत्री आणि आमदारांनी तातडीने महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दखल घेऊन कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. श्री. आचरेकर यांनी आज भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांच्यामार्फत पालकमंत्री राणे यांच्याशी संपर्क साधत महावितरणच्या प्रीपेड वीज मीटरबाबत असलेल्या संभ्रमावस्थेबाबत माहिती दिली. पालकमंत्र्यांनी तातडीने महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संबंधित विषयावर लक्ष घालून कार्यवाहीचे आदेश दिले. पालकमंत्र्यांच्या आदेशामुळे महावितरण कंपनीकडून खोत यांच्या घरी जात वीज मीटर तपासणीसाठी त्यांनी आणलेला मीटर प्रीपेड मीटरसोबत बसविला आहे. असे असले तरी महावितरणच्या विविध समस्या घेऊन भाजपच्या वतीने शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी ११ वाजता भरड येथील दत्त मंदिर याठिकाणी एकत्रित येत महावितरण कार्यालयावर धडक देण्यात येणार आहे. यावेळी महावितरणच्या समस्या आणि गणेशोत्सवापूर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबद्दल लक्ष वेधण्यात येणार आहे, असेही श्री. आचरेकर यांनी सांगितले.
जन्म-मृत्यू नोंदबाबत अडवणुकीची भूमिका
श्री. आचरेकर यांनी तहसील कार्यालयात जन्म-मृत्यू नोंद प्रमाणपत्राबाबत संबंधित कर्मचारी जाणीवपूर्वक अडवणुकीची भूमिका घेत कार्यवाही करत नसल्याबद्दलही पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. यावरही पालकमंत्र्यांनी तत्काळ तहसीलदारांशी संपर्क साधून जन्म-मृत्यू नोंद प्रमाणपत्राबाबत एकही दाखला मागे ठेवायचा नाही, असे आदेश दिले. यावर तहसीलदारांनी तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले आहे.
स्मार्ट मीटरबाबत ठाकरे शिवसेनेचे अज्ञान
दीपक पाटकर ः मालवण येथील आरोपांबाबत दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २० : मालवणमध्ये कोणत्याही वीज ग्राहकाकडे स्मार्ट मीटर जबरदस्तीने बसवण्याची कार्यवाही झाली नाही. ज्या ठिकाणी मीटरची तपासणी आवश्यक आहे, त्याच ठिकाणी महावितरण कंपनी तपासणी करून स्मार्ट मीटरची जोडणी करेल. ठाकरे शिवसेनेचे पदाधिकारी या मुद्द्यांवर आपले अज्ञान प्रकट करत असल्याचा दावा शिंदे गट शिवसेना मालवण शहरप्रमुख दीपक पाटकर यांनी केला.
शिवसेना मुख्यनेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार नीलेश राणे आणि जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली जनतेच्या हिताची कामे करणे हेच शिवसेनेचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी दीपक पाटकर यांनी विरोधकांवरही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, ‘स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यांवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे तालुकाप्रमुख अज्ञान प्रकट करत आहेत आणि त्यांना पाठिंबा देणारे त्यांचे मित्रपक्ष व सहकारी महाअज्ञानी आहेत. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आमचे महायुतीचे मंत्री, आमदार, खासदार आणि पालकमंत्री सक्षम आहेत. त्यामुळे विरोधकांनी केवळ टीका करून अज्ञान दाखवू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.’
श्री. पाटकर म्हणाले, ‘‘शासनाची स्मार्ट मीटर बसवण्याची योजना पूर्णपणे मोफत आहे. ज्यांना त्याची गरज आहे, त्यांच्यासाठीच हे मीटर बसवले जात आहेत. कोणावरही जबरदस्ती केली जात नाही. या संपूर्ण प्रक्रियेत शिवसेना (शिंदे गट) जनतेच्या सोबत उभी आहे.’’
मालवणमधील कमलाकर खोत यांच्या जुन्या मीटरमध्ये बिघाड झाल्याने आणि युनिटची आकारणी योग्य होत नसल्याने त्यांच्या मागणीनुसार मीटर बदलण्याची कारवाई केली. शासनाच्या नियमांनुसारच ही प्रक्रिया झाली. जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसवला असताना, तो जबरदस्तीने बसवला असे सांगून खोत यांनी उपोषण सुरू केले, असे पाटकर यांनी स्पष्ट केले. महावितरणने उपोषण करू नये, यासाठी १२ ऑगस्ट रोजी खोत यांना पत्रही दिले होते. तरीही त्यांनी उपोषण केले. त्यावेळी शिवसेनेनेही त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना आपले सरकार महायुतीचे आहे, आपले पालकमंत्री आणि आमदार आपले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला निश्चित न्याय मिळेल, असेही सांगितले होते. सध्या खोत यांच्या स्मार्ट मीटरच्या बाजूला दुसरा मीटर बसवला आहे. दोन्ही मीटरचे युनिट रीडिंग एक महिना तपासले जाईल. स्मार्ट मीटरचे रीडिंग योग्य आढळल्यास तो कायम ठेवला जाईल, अन्यथा तो बदलला जाईल, असे महावितरणने सांगितले आहे. कोणावरही जबरदस्ती होणार नाही, हेच पालकमंत्री आणि आमदारांचे धोरण असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले.
‘महसूल’कडून चांगले काम
श्री. पाटकर यांनी महसूल विभागावर होत असलेल्या टीकेलाही उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे एक सक्षम मंत्री आहेत आणि मालवण महसूल विभागातही चांगले काम सुरू आहे. जनहिताचे दाखले वेळेवर दिले जातात. आमदार नीलेश राणे सातत्याने संपर्क साधून दाखले आणि तत्पर सेवेसाठी सूचना देतात. १५ दिवसांपूर्वी प्रांताधिकाऱ्यांसोबतही त्यांची चर्चा झाली, त्यामुळे आता दाखले प्रलंबित नाहीत. टीका करणाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावे, असेही पाटकर म्हणाले.
