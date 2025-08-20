कर्णबधिर शाळेस खेळाचे साहित्य
आरोंदा, ता. २० ः सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष तथा शिवसेना जिल्हाध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवसानिमित आरोस दांडेली येथील कर्णबधिर व मतिमंद निवासी विद्यालयात केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यानिमित्त विद्यालयातील मुलांसाठी खेळाचे साहित्य देण्यात आले.
माऊली महिला मंडळ शिरोडा अध्यक्षा रेखाताई गायकवाड, माजी जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, शिवसेनेचे उपजिल्हा प्रमुख झेवियर फर्नांडिस, तालुकाप्रमुख नारायण राणे, आजगाव सरपंच तथा शिवसेना महिला आघाडीच्या यशश्री सौदागर, आरोस सरपंच शंकर नाईक, शिवसेनेचे पदाधिकारी, कर्णबधिर निवासी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक सतीश उकरंडे, मतिमंद विद्यालयाचे रुपेश सावंत, अमोल आरोसकर आदी उपस्थित होते.
परब यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वहस्ते बनविलेली शुभेच्छा कार्ड देण्यात आली. तालुकाप्रमुख राणे यांनी मुलांसाठी आर्थिक मदत करून पक्षातर्फे शाळेच्या समस्यांबाबत वरिष्ठ पातळीवर लक्ष वेधून विद्यालयाला सहकार्याची ग्वाही दिली. शिक्षिका अर्चना लोखंडे यांनी सूत्रसंचालन केले. सतीश उकरंडे यांनी आभार मानले.
