राजापूर ः चोविस तासानंतर राजापुरातील पूर ओसरला
जनजीवन पूर्वपदावर; दुकानांची साफ सफाई करताना व्यापाऱ्यांची दमछाक
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २०ः येथील अर्जुना-कोदवली नद्यांना यंदा दुसऱ्यांदा आलेल्या पुराचे पाणी २४ तासानंतर ओसरल्यामुळे राजापूरवासीयांनी मोकळा श्वास घेतला. राजापूर शहरासह बाजारपेठेतील पाणी पूर्णतः ओसरल्याने जनजीवन पूर्वपदावर आले आहे. बाजारपेठेतील दुकानांमध्ये पुराचे पाणी शिरून साचलेला चिखल आणि गाळ काढताना व्यापाऱ्यांची दमछाक झाली होती. शीळ-गोठणेदोनिवडे रस्त्यावर काही भागात पुराचे पाणी जैसे थे आहे. त्यामुळे वाहतूक ठप्प झालेली होती. पावसामुळे घरा, गोठ्यांचे सुमारे ६० हजाराचे नुकसान झाले आहे. त्यामध्ये सात घरे आणि एका गोठ्याचा समावेश आहे.
दोन दिवस पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे अर्जुना-कोदवली नद्यांच्या पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली होती. दोन्ही नद्यांना काल सकाळी पूर आला होता. काही कालावधीतच पुराचे पाणी बाजारपेठेमध्ये शिरले. पुराचे पाणी जवाहर चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या पायथ्यापर्यंत पोचले होते. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. काल मध्यरात्रीपासून पावसाने विश्रांती घेतली. आज दिवसभर पावसाचा जोर नव्हता. त्यामुळे आज सकाळपासून पूराचे पाणी ओसरू लागले. हळूहळू जवाहरचौक परिसर, शिवाजीपथ रस्ता, बंदरधक्का परिसर मोकळा झाला. पुराचे पाणी ओसरल्यानंतर व्यापार्यांनी दुकानांमध्ये साचलेला गाळ आणि चिखल बाहेर काढण्यास सुरवात केली. रस्त्यांमध्ये साचलेला गाळ आणि सार्वजनिक ठिकाणी गोळा झालेला कचरा पालिका प्रशासनाकडून स्वच्छ करण्यात आला. पूरस्थिती ओसरल्याने आजपासून बाजारपेठ, शहरासह ग्रामीण भागातील जनजीवन पूर्वपदावर आले होते.
पावसामुळे तालुक्यामध्ये घरे आणि गोठ्यांची पडझड होऊन अंशतः नुकसान झाले आहे. जुवाठी येथील प्रकाश खानविलकर, तेरवण येथील मानसी म्हात्रे, कशेळी येथील भरत पाटील, माडबन येथील कविता साखरकर, पन्हळेतर्फ राजापूर येथील सुहास जाधव यांच्या घरांचा समावेश आहे. तर, ताम्हाणे येथील रामजी सावंत यांच्या गोठ्याचे अंशतः नुकसान झाले. माडबन वरीलवाडा येथील कविता किसन साखरकर यांच्या घरावर फणसाचे झाड कोसळले. कुवेशीतील संतोष कांबळी यांच्या घरावर झाड पडून घराचे पत्रे फुटले. तुळसुंदे येथील सुधाकर हरचकर यांच्या घरावर आंब्याचे झाड पडून घराचे पत्रे फुटून नुकसान झाले. ताम्हाणेतील रामजी सावंत यांच्या गोठ्याचे अंशतः नुकसान झाले.
दरम्यान, पाऊस थांबला असली तरीही दिवसभर विजेचा लपंडाव सुरूच आहे. काही तासानंतर खंडित झालेल्या वीजपुरवठ्यामुळे राजापूरवासीय त्रस्त झाले आहेत.
व्यापाऱ्यांचे फारसे नुकसान नाही
दुकानांमध्ये पूराचे पाणी शिरण्यापुर्वी दुकानातील माल सुरक्षित ठिकाणी नेल्यामुळे २४ तासाहून अधिक काळ पूराचे पाणी राहिले असले तरी व्यापाऱ्यांचे फारसे नुकसान झालेले नाही. पूरस्थिती ओसरल्याने कालपासून पूराच्या पाण्याखाली असलेली शीळ, उन्हाळे, दोनिवडे, गोठणेदोनिवडे आदी गावांमधील भातशेतीनेही मोकळा श्वास घेतला आहे.
