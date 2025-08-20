महिलेला मारहाण प्रकरणी गुन्हा
महिलेला मारहाण
प्रकरणी गुन्हा
रत्नागिरी ः शहरातील कर्ला येथील महिलेच्या डोक्यात लाकडी रिप मारून दुखापत करणाऱ्या महिलेविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. तमन्ना जमीर मजगावकर (रा. अलीमंझिल किस्मत कॉलनी, कर्ला-रत्नागिरी) असे गुन्हा दाखल केलेल्या संशयित महिलेचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. १९) सायंकाळी चारच्या सुमारास घडली. फिर्यादी समिना सउद मजगावकर (४८, रा. किस्मत कॉलनी, कर्ला-रत्नागिरी) यांच्या घरी संशयित महिला तमन्ना मजगावकर ही मंगळवारी सायंकाळी गेली होती व तिने हे घर माझे आहे, तुम्ही घरातून बाहेर जा. हे घर माझ्या नवऱ्याने बांधलेले आहे, असे बोलून आरडाओरडा करत फिर्यादी महिलेच्या सासू-सासऱ्यांना शिवीगाळ करण्यास सुरवात केली. त्यावर फिर्यादी समिना यांनी तिला शिवीगाळ करू नकोस, असे सांगितले. याचा राग आल्याने संशयित महिलेने हातातील लाकडी रिप फिर्यादी महिलेच्या डोक्यात डाव्या बाजूला मारून दुखापत केली.
मिरजोळे येथे
गावठी दारू जप्त
रत्नागिरी ः शहरातील नाखरेकरवाडी ते सरगरेवाडी जाणाऱ्या रस्त्यावर विनापरवाना गावठी दारूची विक्री करणाऱ्या संशयिताविरुद्ध शहर पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. सुनील सदाशिव जाधव (५३, रा. मिरजोळे बौद्धवाडी, रत्नागिरी) असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयिताचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (ता. १८) सायंकाळी पावणेसातच्या सुमारास निदर्शनास आली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित विनापरवाना १ हजार ९७५ रुपयांची १९ लिटर दारू विक्रीसाठी बाळगलेल्या स्थितीत सापडले. या प्रकरणी महिला पोलिस कॉन्स्टेबल अमिता पाटील यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
