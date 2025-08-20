‘टेनिक्वाईट’ स्पर्धेत रामगड शाळेचा ठसा
‘टेनिक्वाईट’ स्पर्धेत
रामगड शाळेचा ठसा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २० ः जिल्हा क्रीडा परिषद व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाद्वारे जिल्हास्तरीय शालेय टेनिक्वाईट क्रीडा स्पर्धा जिल्हा क्रीडा संकुल सिंधुदुर्ग येथे पार पाडल्या. या स्पर्धेत प्रगत विद्यामंदिर रामगडने वर्चस्व राखले. यशस्वी खेळाडूंचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसूळ यांनी अभिनंदन केले. स्पर्धेचा निकाल असा ः १४ वर्षांखालील मुले-प्रगत विद्यामंदिर (रामगड), कुडाळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (कुडाळ), श्री कलेश्वर विद्यामंदिर (नेरुर). १४ वर्षांखालील मुली-प्रगत विद्यामंदिर (रामगड), श्री कलेश्वर विद्यामंदिर (नेरुर), कुडाळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (कुडाळ). १७ वर्षांखालील मुले-प्रगत विद्यामंदिर (रामगड), पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल (कणकवली), कुडाळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (कुडाळ). १७ वर्षांखालील मुली-माध्यमिक विद्यामंदिर (असरोंडी), प्रगत विद्यामंदिर (रामगड), इ. द. वर्दम हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय (पोईप). १९ वर्षांखालील मुले-कणकवली कॉलेज (कणकवली), कुडाळ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज (कुडाळ), श्री. न. शा. पंतवालावलकर कनिष्ठ महाविद्यालय (देवगड). १९ वर्षांखाली मुली-कणकवली कॉलेज (कणकवली), श्री कलेश्वर विद्यामंदिर (नेरुर), यशवंतराव भोसले इंटरनॅशनल स्कूल (सावंतवाडी).
.....................
‘स्वयंम’ योजनेच्या
अर्जांना मुदतवाढ
सिंधुदुर्गनगरी, ता. २० ः शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता राज्यातील इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी व वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या इमाव, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना व पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयंम योजनांसाठी बारावीनंतरचे बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये (बी.ए, बी.कॉम, बी.एस.सी.) प्रवेश घेतलेल्या पदवी आणि एम.ए.,एम.एस.सी असे पदवीनंतरचे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम (व्यावसायिक अभ्यासक्रम वगळून) सर्व योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता २७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची माहिती इतर मगास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक उदयसिंह गायकवाड यांनी दिली. योजनांचे अर्ज अद्यापही भरलेले नाहीत, अशा इमाव, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी संकेतस्थळावर तत्काळ अर्ज भरून त्यांची प्रत संबंधित वसतिगृहात, कार्यालयात जमा करावी. अधिक माहितीसाठी इतर मागास बहुज कल्याण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन ओरोस, इतर मागास बहुजन कल्याण मुलांचे शासकीय वसतिगृह कणकवली येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन केले आहे.
