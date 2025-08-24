मुंबई खासगी ट्रॅव्हसचे तिकिट पंधराशे रुपये
खासगी आराम बसचे दरपत्रक जाहीर
जादा भाडे आकारल्यास कारवाई ; आरटीओकडून पत्रक जारी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ ः गणेशोत्सव काळात खासगी बस चालक आणि रिक्षा व्वासायिकांनी किती भाडे घ्यावे याचे दरपत्रक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रत्नागिरी कार्यालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. चिपळूणहून मुंबईला जाण्यासाठी वातानुकूलीत एसटी बसचे तिकीट हजार रुपये असेल तर खासगी वाहतूकदारांना दिडपट म्हणजे पंधराशे रुपये घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापेशा अधिक तिकीट घेतल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे. ग्राहकांनी तक्रार केल्यास जादा भाडे आकारणाऱ्यांवर चाप बसू शकेल.
गणेशोत्सव काळात कोकणात येणाऱ्या भक्तांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असते. कोकणात येण्यासाठी एसटीसह रेल्वेची सुविधा उपलब्ध असते. मात्र एनवेळी ही सुविधा मिळत नसल्यामुळे गणेशभक्त खासगी बसचा पर्याय निवडतात. प्रवासी वाढल्याने खासगी बसचालक संधीचा फायदा घेवून नेहमीपेक्षा अव्वाच्या सव्वा दराने जादा भाडे आकारणी करतात. प्रवाशांनाही नाईलाजाने जादा तिकीट देवून प्रवास करावा लागतो. चिपळूण किंवा रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावरून शहरात जाण्यासाठी गणेशोत्सव काळात पाचशे ते सहाशे रुपयेची भाडे आकारले जाते. त्यावर उपायोजना करण्यासाठी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रत्नागिरी कार्यालयाने नुकतेच जिल्ह्यातील ऑटोरिक्षा संघटना, खासगी बस वाहतूकदार, एसटी, वाहतूक पोलीस, महामार्ग पोलीस, रेल्वे पोलीस अधिकारी यांची बैठक घेतली.
खासगी बस आणि रिक्षा चालकांनी प्रवाशांकडून किती भाडे घ्यावे याचे दरपत्रक आम्ही निश्चित करून ते सार्वजनिक ठिकाणी लावले आहे. त्यावर मोबाईल क्रमांकही दिला आहे. वाहतूकदारांनी जास्त दर आकारल्याची तक्रार झाल्यास त्याची चौकशी करून कारवाई केली जाईल.
- राजवर्धन करपे, उपप्रादेशिक अधिकारी, रत्नागिरी
महामार्गावर ६ पथके
मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर जादा भाडे आकारणी करणाऱ्यांवर करडी नजर ठेवण्यासाठी कशेडी ते चिपळूण, चिपळूण ते रत्नागिरी आणि रत्नागिरी ते राजापूर अशा ठिकाणी आरटीओची ६ पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. तीन पथके दिवसा काम करणार आहेत. तर तीन पथके रात्री सेवा बजावणार आहेत.
मार्गावरील खासगी आरामबसचे निश्चित केलेले भाडे
मार्ग* साधी गाडी (रूपये)*वातानुकुलीत गाडी (रूपये)
रत्नागिरी-मुंबई* १२३०* १४४९
रत्नागिरी-पुणे* १०६७* १२५६
राजापूर- मुंबई* १३९४* १६४१
राजापूर-बोरिवली* १४५५* १७१३
गुहागर-बोरिवली* ११२८* १३२८
रत्नागिरी-ठाणे* ११९०* १४००
चिपळूण-मुंबई* ९२३* १०८६
चिपळूण-पुणे* ८४२* ९९०
