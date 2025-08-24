म्हापण आरावकरवाडी रस्ता खचला
म्हापणः आरावकरवाडी येथे रस्ता खचल्याने अपघाताची शक्यता आहे.
अपघाताची शक्यताः तातडीने दुरुस्ती करण्याची ग्रामस्थांची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २४ः वेंगुर्ले, कुडाळ, मालवण या तिन्ही शहरांना जोडणाऱ्या सागरी महामार्गावर म्हापण आरावकरवाडी येथे रस्ता खचला आहे. त्यामुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संबंधित प्रशासनाने रस्त्याची तातडीने डागडुजी करावी, अशी मागणी वाहनचालकांकडून केली जात आहे.
म्हापण बाजारपेठेतून वेंगुर्ले-मालवण हा सागरी मार्ग जातो. त्यामुळे या रस्त्यावर वाहनांची दिवसभर वर्दळ असते. या मार्गावरील म्हापण येथील खोतांचा उतार, खवणे काप ते म्हापण आरावकरवाडी बस थांब्यापर्यंत उताराचा रस्ता आहे. या उतारावरील धोकादायक वळणाकडे रस्ता अरुंद असून रस्त्याच्या दोन्ही बाजंना ओहोळ वाहतो. याच वळणावर रस्ता खचला आहे. लवकरात लवकर उपाययोजना न केल्यास रस्त्याचा अर्धा भाग पूर्णपणे खचून कोसळण्याची शक्यता आहे. भरधाव वाहनांची गती नियंत्रणासाठी हे वळण महत्त्वाचे आहे. त्यासोबतच या वळणावर शाळकरी मुले उभी असतात. अतिवृष्टीमध्ये या पुलावरून पाणी वाहते. दोन्ही बाजूच्या ओहोळामध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा टाकण्यात येतो; परंतु त्याची सफाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह खंडित होऊन अनेकवेळा रस्ता पाण्याखाली जातो. हा पूल व म्हापण बाजारपेठेतील पूल जुने झाले आहेत. त्यांची डागडुजी अद्याप करण्यात आली नसून, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस संरक्षक कठडा नाही. या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणावर अवजड वाहने जातात. त्यामुळे अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे. संबंधित प्रशासनाने याची दखल घेऊन रस्ता दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी वाहनचालक व ग्रामस्थांकडून होत आहे.
