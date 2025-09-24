जीवनातील अनुभवांवर लेखन करा
विनय सौदागर ः शिरोड्यात साहित्य प्रेरणा कट्ट्याचा मासिक कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ः वाचन करता करता सर्वांनी दैनंदिन जीवनातील अनुभवांवर आधारित लेखनही करावे, असे प्रतिपादन आजगाव साहित्य प्रेरणा कट्ट्याचे समन्वयक विनय सौदागर यांनी केले. शिरोडा येथे आयोजित साहित्य प्रेरणा कट्ट्याच्या सलग ५९ व्या मासिक कार्यक्रमात ते बोलत होते.
हा कार्यक्रम शिरोडा येथील रघुनाथ गणेश खटखटे ग्रंथालयाच्या सहयोगाने ग्रंथालयाचे कार्यवाह सचिन गावडे यांच्या शिरोडा येथील निवासस्थानी झाला. डॉ. गणेश मर्ढेकर, प्रा. नीलम कांबळे व सचिन गावडे यांनी अनुक्रमे ‘पहिले प्रेम’ (वि. स. खांडेकर), ‘झपाटलेले सहजीवन-परंपरा मोडणारी परंपरा’ (भारत पाटणकर व प्राची पाटणकर) व ‘लस्ट फॉर लालबाग’ (विश्वास पाटील) या पुस्तकांवर विवेचन केले.
सौदागर यांनी गोव्यातील साहित्यिक दत्ताराम प्रभूसाळगावकर यांच्या ‘अनुभवाचे बोल’ पुस्तकातील ‘प्राणाचं दान’ या ललित लेखाचे वाचन केले. म्हापसा (गोवा) येथील श्रीगणेश उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक तथा विद्यार्थ्यांसाठी चालवण्यात येणारी वाचन साधना व पुस्तक भिशी योजना साहित्य प्रेरणा कट्ट्यातर्फे सुरू करावी, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. वाचन साधना योजनेंतर्गत दर महिन्याला एक पुस्तक वाचून त्यावर परीक्षण लिहिले जाते, तर पुस्तक भिशी योजनेत दर महिन्याला ठरावीक रक्कम काढून भाग्यवान ठरलेला वाचक त्या रकमेतून आपल्या आवडीची पुस्तके खरेदी करतो, अशी माहिती त्यांनी दिली. या दोन्ही योजनांवर पुढील मासिक कार्यक्रमात अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले. कट्ट्याच्या साठाव्या मासिक कार्यक्रमांतर्गत ५ ऑक्टोबरला शिरोडा ग्रंथालयात कोजागिरी कवी संमेलन होणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
सचिन गावडे यांनी ऋणनिर्देश केला. खटखटे ग्रंथालयाचे अध्यक्ष राजन शिरोडकर, सांस्कृतिक समितीचे अध्यक्ष डॉ. श्रीराम दीक्षित, ग्रंथपाल प्राची पालयेकर, माजी ग्रंथपाल अर्चना लोखंडे, मांद्रे (गोवा) येथील ‘साहित्य संगम’चे अध्यक्ष सुभाष शेटगावकर, कार्यवाह गजानन मांद्रेकर, अनिल निखार्गे, आंबा व्यावसायिक जनार्दन पडवळ, साहित्यप्रेमी प्रकाश वराडकर, कविता गावडे, सरोज रेडकर आदी उपस्थित होते.
