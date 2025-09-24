सुदृढ आरोग्य तर सक्षम विद्यार्थी
सावंतवाडी : ‘इट राईट स्कूल’ प्रकल्प अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रे वितरण करताना आमदार दीपक केसरकर.
दीपक केसरकर : सावंतवाडीत ‘इट राईट स्कूल’ प्रमाणपत्र वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ः मुलांनी चांगला आहार केला तर त्यांना चांगले आरोग्य लाभू शकते. बाल रक्षा भारत यांनी केलेले काम उल्लेखनीय आहे. ही मुले भारताचे भविष्य आहेत. मुले चांगली घडली तर देश चांगला घडेल, असे उद्गार माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी काढले. बाल रक्षा भारत संस्था संचलित ‘इट राईट स्कूल’ प्रकल्प अंतर्गत प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते.
सावंतवाडी येथे आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात इट राईट स्कूल प्रकल्प अंतर्गत प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. श्री. केसरकर म्हणाले, ‘या मुलांना घडविण्याचे काम शिक्षक करतात. आपल्या जिल्ह्याचे नाव उज्ज्वल करण्यात या शिक्षकांचा वाटा मोठा असून त्यांचा मला अभिमान आहे. शालेय शिक्षणमंत्री असताना मुलांच्या सकस आहारासाठी प्रस्ताव आला होता. बहुतांश शाळांत हा उपक्रम सुरू असून चांगला उपक्रम तुम्ही राबवत आहात.’
यावेळी केसरकर यांच्या हस्ते तालुक्यातील विविध शाळांना या प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. बाल रक्षा भारत, इम्पलिमेटींग सेन्सा, मॉंडेलीज इंडिया, फुड स्टँण्डर अँड सेफ्टी एथोरिटी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून सकस व संतुलित आहाराबाबत मुलांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी हा उपक्रम शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. यावेळी मुलांनी सकस आहाराबाबत जागृती करणारी गीते सादर केली. मिर्झा बेग, प्रदीप मिश्रा, अपर्णा जोशी, प्रभारी प्राचार्य प्रा. महेंद्र ठाकूर, रणजित सावंत उपस्थित होते.
