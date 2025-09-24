''अणसूर सद्गुरू'' भजन मंडळ जिल्हास्तरीय स्पर्धेत प्रथम
तळवणे : येथील जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेत विजेते सद्गुरू प्रासादिक भजन मंडळ अणसूर यांना पारितोषिक देताना मान्यवर.
‘अणसूर सद्गुरू’ भजन मंडळ
जिल्हास्तरीय स्पर्धेत प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २४ : तळवणे येथील जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेत अणसूर येथील सद्गुरू प्रासादिक भजन मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावला. श्री देवी माऊली भजन मंडळ साटेली द्वितीय, तर श्री देव रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळीने तृतीय क्रमांक पटकावला.
श्री देवी माऊली नवरात्रोत्सव मंडळ तळवणे यांच्या वतीने सोमवारी (ता. २२) जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेचे आयोजन केले होते. या स्पर्धेला भजन मंडळ तसेच भजनप्रेमींनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
स्पर्धेत गायनासाठी बक्षिसेः उत्कृष्ट प्रार्थना - हर्षल मेस्त्री, जय जय राम - योगेश मेस्त्री, रुपक - अमोल मांजरेकर, गजर - भूषण घाडी, अभंग क्रमांक एक - योगेश मेस्त्री, अभंग क्रमांक दोन - कौस्तुभ धुरी, गौळण - सत्यनारायण कळंगुटकर, ज्ञानेश्वर माऊली गजर - जैन महालक्ष्मी भजन मंडळ वालावल, शिस्तबद्ध मंडळ - श्री देवी माऊली भजन मंडळ सातोसे, उत्कृष्ट गायक - सत्यनारायण कळंगुटकर, सहगायक - दीपक मेस्त्री (वालावल), उत्कृष्ट कोरस व उत्कृष्ट झांज - लिंगेश्वर पावणादेवी प्रासादिक भजन मंडळ कणकवली, तबला वादक - काजरोबा भजन मंडळ (कवठणी), पखवाज वादक - जैन महालक्ष्मी भजन मंडळ वालावल, हार्मोनियम - काजरोबा भजन मंडळ कवठणी. या स्पर्धेचे सूत्रसंचलन राजा सामंत यांनी केले. परीक्षण रुपेंद्र परब व सूरज परब यांनी केले.
