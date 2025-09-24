ठाकरे शिवसेनेचा देवरुखात रास्ता रोको
-rat२४p३३.jpg-
२५N९३९९७
संगमेश्वर ः साखरपा येथील रस्त्याच्या दुरवस्थेबाबत शिवसेनेने देवरूख येथे केलेला रास्तारोको.
-----
देवरूखात ठाकरे शिवसेनेचा रास्तारोको
संगमेश्वर-साखरपा मार्गाच्या दुरुस्तीची मागणी; बांधकाम विभागाचे दुर्लक्षामुळे कार्यकर्ते आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २४ ः संगमेश्वर-साखरपा या राज्यमार्गावर सध्या वाहन चालवणे म्हणजे जिवाशी खेळ झाला आहे. गेले अनेक महिने या रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांसह प्रवाशांमधून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. वारंवार मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित ठेकेदार रस्त्याच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आज शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे देवरूख येथे रास्तारोको करण्यात आला.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातर्फे रास्तारोको आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार बुधवारी सकाळी शिवसैनिकांनी देवरूख येथे गर्दी केली होती. शिवसेना नेते विनायक राऊत, शिवसेना उपनेते माजी आमदार बाळ माने, जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षनेते सुरेश बने, जिल्हा परिषद माजी सदस्य नेहा माने, प्रद्युम्न माने, अजित गवाणकर, जनतादलाचे युयुत्सू आर्ते आदी शिवसैनिक व विविध पक्षांचे असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
संगमेश्वर-देवरूख राज्यमार्गावर प्रवास करणे अत्यंत धोक्याचे असताना त्याच्या दुरुस्तीबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून कोणतीही हालचाल केली जात नाही. या मार्गाच्या साईडपट्टीची खासगी टेलिफोन कंपनीने केबल टाकताना दुरवस्था केल्याने हा मार्ग अधिक धोकादायक बनला. बांधकाम विभागाने या मार्गाची तातडीने दुरुस्ती न केल्यास शिवसेना यापेक्षा आंदोलन उभे करेल, असा इशारा उपनेते बाळ माने यांनी दिला. या आंदोलनप्रसंगी शिवसेना नेते, शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते, शिवसैनिक, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे स्थानिक नेते कार्यकर्ते, काँग्रेसचे स्थानिक नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोट
या मार्गावर आत्तापर्यंत अनेक अपघात घडले. या अपघातांची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित ठेकेदार कंपनी घेणार का?
--विनायक राऊत, माजी खासदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.