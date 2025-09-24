क्राईम
मारहाणप्रकरणी
दोघांविरुद्ध गुन्हा
पावस ः कचरा काढू नका, असे सांगितल्याच्या रागातून काठीने मारहाण व दुखापत करणाऱ्या दोघांविरुद्ध पूर्णगड सागरीसुरक्षा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वैशाली चव्हाण (वय ६५) व वसंत आत्माराम चव्हाण (वय ७७, दोघेही रा. बाजारकरवाडी, पूर्णगड, ता. रत्नागिरी) अशी संशयितांची नावे आहेत. ही घटना मंगळवारी (ता.२३) साकळी साडेदहाच्या सुमारास घडली. फिर्यादी वैष्णवी वैभव चव्हाण (वय ३६, रा. बाजारकरवाडी, पूर्णगड, रत्नागिरी) या सकाळी नाश्ता करत असताना फिर्यादी यांनी संशयित वैशाली चव्हाण यांना कचरा काढू नका. मी काढते, असे सांगितले. या रागातून त्यांनी फिर्यादी यांना काठीने मारहाण केली. संशयित वसंत चव्हाण यांनी फिर्यादी यांना धक्काबुक्की करून धमकी दिली. या प्रकरणी वैष्णवी चव्हाण यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी
मद्य पिणाऱ्यावर गुन्हा
पावस ः पावस ते गावखडी जाणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यावर मद्यपान करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध पूर्णगड सागरीसुरक्षा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अविनाश दत्ताराम माईन (वय ३८) असे संशयित तरुणाचे नाव आहे. ही घटना मंगळवारी (ता. २३) दुपारी दीडच्या सुमारास पावस ते गावखडी रस्त्यावरील नामजोशी फाटा कुर्धे येथील पिकअप शेडमध्ये निदर्शनास आली. या प्रकरणी पोलिस हेडकॉन्स्टेबल सुदेश शिंदे यांनी पूर्णगड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली.
