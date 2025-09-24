वाकेडजवळ वाहनाच्या धडकेने बिबट्याचा मृत्यू
वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २४ ः अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी (ता. २३) पहाटे तीन ते साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास लांजा तालुक्यातील वाकेड लक्ष्मीबाग या ठिकाणी घडली आहे.
तालुक्याच्या पूर्वभागातील वाकेड लक्ष्मीबाग या ठिकाणी मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास अज्ञात वाहनाची बिबट्याला धडक बसली. यामध्ये त्याचा जबडा तुटला असून, डोक्याला तसेच मानेला, तोंडाला गंभीर दुखापत झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला, अशी माहिती वनविभागाचे वनपाल सारिक फकीर यांनी दिली. हा बिबट्या नर जातीचा असून, तो अंदाजे एक ते दीड वर्षांचा असावा, असे त्यांनी सांगितले. मृत्यू झालेल्या या बिबट्याचे वनविभागाच्या भांबेड येथील रोपवाटिकेमध्ये तालुका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून विच्छेदन करण्यात आले. त्यानंतर या बिबट्याचे दहन करण्यात आले, अशी माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली. रात्रीच्या सुमारास रस्ता ओलांडत असताना हा अपघात झाल्याचा अंदाजदेखील वनखात्याने व्यक्त केला आहे.
