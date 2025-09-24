अवैध मासेमारी करणारी ट्रॉलर्स पकडली
swt2431.jpg
94016
सर्जेकोटः येथील बंदरात ठेवण्यात आलेली कर्नाटक राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलिंग नौका.
अवैध मासेमारी करणारी ट्रॉलर्स पकडली
मालवणात कारवाई; कर्नाटकमधून केली होती घुसखोरी
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २४ : मालवण सागरी किनारपट्टीवर अवैध मासेमारी करणाऱ्या कर्नाटक राज्यातील हायस्पीड ट्रॉलिंग नौका सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाने ताब्यात घेतली आहे. ही कारवाई आज पहाटे केली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी कीः मालवण परिसरात अंदाजे १० सागरी मैल पाण्यात आज पहाटेच्या सुमारास मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी गणेश टेमकर, सहाय्यक मत्स्य विकास अधिकारी हे नियमित गस्त घालत होते. यावेळी कर्नाटक राज्याच्या जलधी क्षेत्रासाठी परवाना असलेली श्री. किशन (रा. कुमठा उत्तर कानडा, राज्य कर्नाटक) यांची नौका श्री शिवतेजा (नों. क्र.- आय एन डी- केए- २ एमएम- ५९८०) द्वारे महाराष्ट्रातील जलधी क्षेत्रात मालवण समोरील समुद्रात अनधिकृतरित्या मासेमारी करत असताना पकडली. या नौकेवर तांडेलसह इतर खलाशी होते. नौका जप्त करून सर्जेकोट बंदरात ठेवण्यात आली आहे. त्यावर असणाऱ्या मासळीचा लिलाव करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
अंमलबजावणी अधिकारी टेमकर यांनी पोलिस कर्मचारी गुरुप्रसाद परब तसेच सागरी सुरक्षा पर्यवेक्षक व रक्षक, मालवण व वेंगुर्ला यांच्या सहकार्याने सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सागर कुवेसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई केली. अंमलबजावणी अधिकारी यांनी प्रतिवेदन दाखल केल्यानंतर या नौकेबाबत सुनावणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सिंधुदुर्ग यांच्या न्यायालयात ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती मत्स्य विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे.
चौकट
कारवाईंना वेग
राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसून सिंधुदुर्ग किनारपट्टीवर मासेमारी करणाऱ्या अशा नौकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे याबाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांनी सातत्याने भुमिका मांडली आहे. त्यानंतर आतापर्यंत अनेक नौकांवर मत्स्य विभागाकडून कारवाई केली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.