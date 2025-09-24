कुडाळातील ओबीसी आंदोलनाची सांगता
कुडाळः येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघाने छेडलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेले बांधव. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
कुडाळातील ओबीसी आंदोलनाची सांगता
कुडाळ, ता. २४ः नागपूर येथे ओक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघाने काल (ता. २३) व आज असे दोनदिवसीय उपोषण आणि धरणे आंदोलन छेडले. यात जिल्ह्यातील ओबीसी समाज बांधवानी लक्षणीय उपस्थिती दर्शविली. दरम्यान, आज सायंकाळी सहा वाजता या आंदोलनाची समाप्ती करण्यात आली.
आज सकाळी अकरा वाजल्यापासून कुडाळ जिजामाता चौकात हे आंदोलन सुरू केले होते. या दोन दिवसांत जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी हजेरी लावली होती. माजी आमदार परशुराम उपरकर, माजी आमदार प्रमोद जठार, संदेश पारकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, कुडाळ नगराध्यक्ष प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर, रणजित देसाई, तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी हजेरी लावत पाठिंबा दर्शविला होता. ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील जिल्ह्यातील आरक्षित समाजाचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आपली भूमिका या दोनदिवशीय आंदोलनात मांडली.
