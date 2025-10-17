सायबर सुरक्षेबाबत नागरिकांनी सतर्क राहावे

सायबर सुरक्षेबाबत सतर्क राहा
नीलेश माईनकर : पावसमध्ये ज्येष्ठांसोबत बैठक
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १७ ः अवैध धंदे चालत असल्याचे समजल्यास ११२ व स्थानिक पोलिस ठाण्याला त्याची माहिती द्या, तसेच सायबर सुरक्षेबाबत प्रत्येक नागरिकाने सतर्क राहावे, असे प्रतिपादन उपविभागीय पोलिस अधिकारी नीलेश माईनकर यांनी केले.
पावस येथील श्रीराम मंगल कार्यालयात पूर्णगड सागरी पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विक्रमसिंग पाटील, सर्व पोलिसपाटील, सागररक्षक दल, ज्येष्ठ नागरिक, प्रतिष्ठित व्यक्ती आदींची बैठक घेण्यात आली. या वेळी माईनकर बोलत होते. दिवाळी सुटी सुरू झाल्यामुळे सागरकिनारी बीचवर पर्यटक मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने पाण्याच्या धोक्याबाबत जनजागृती करावी व सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची माहिती देऊन वाहने वाळूत न नेण्याबाबत सूचना द्यावी. किनारपट्टीवर काही ठिकाणी वन्यजीव संरक्षक व जैवविविधता टिकण्यासाठी शासनाकडून उपक्रम चालू आहेत. त्या ठिकाणी व्यक्ती व वाहनाचा उपद्रव होणार नाही, याबाबत लोकांना माहिती द्यावी. जाहिरातींवर विश्वास ठेवून कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बँकखात्यात पैसे जमा करू नये, साध्या गणवेशातील व्यक्तीने आपण पोलिस असल्याचे सांगितले तरी त्याचे ऐकू नये. झडती घेऊ देऊ नये, त्वरित जवळच्या दुकानात जाऊन पोलिसांकडे जाऊन मदत घ्यावी. ऑनलाइन पेमेंट करताना आलेली पेमेंट लिंक नीट खात्री करूनच स्वीकारावी, असे माईनकर यांनी सांगितले.
