मंडणगडमधील सर्व रस्त्यांची दयनीय अवस्था
-rat१६p१४.jpg-
२५N९८९४८
मंडणगड ः पणदेरी परिसरातील नादुरुस्त रस्त्यामुळे खड्ड्यात फसलेला डंपर.
---
मंडणगडातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था
२७ला होणार घेरावो आंदोलन! ; काँग्रेसचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १७ ः मंडणगड तालुक्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली असून, पावसाळ्यानंतर हे रस्ते मोठ्या खड्ड्यांनी व्यापले आहेत. याबाबत मंडणगड तालुका काँग्रेसतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांना निवेदन देण्यात आले.
घोसाळे-पणदेरी-म्हाप्रळ रस्ता, विशेषतः घोसाळे घाट परिसर ते पणदेरी धरण व पुढे मराठी हायस्कूलपर्यंतचा रस्ता, प्रचंड खड्ड्यांनी भरलेला असून वाहनचालकांसाठी धोकादायक बनला आहे. पणदेरी-पेवे-उंबशेत-म्हाप्रळ रस्ता अरुंद असून, झाडीझुडपांमुळे दृश्यमानता कमी झाली आहे. तातडीने जेसीबीच्या सहाय्याने रुंदीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पणदेरी लवंड नाळा पूल-कोंडगाव- दंडनगरी रस्ता तसेच शिपोळे-वेसवी-बाणकोट-वेळास रस्ता हेही अत्यंत खराब झाले आहेत. घोसाळे-आसावळे रस्ता आणि मंडणगड- दापोली मुख्य रस्तादेखील खड्ड्यांनी व्यापलेले असून, या रस्त्यावर प्रत्येक फुटावर खड्डे आहेत. काँग्रेसने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला २६ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व प्रमुख रस्त्यांची डागडुजी व आवश्यक ठिकाणी रुंदीकरण करण्याची मुदत दिली आहे. त्या वेळेपर्यंत काम सुरू झाले नाही, तर २७ ऑक्टोबरला मंडणगड तालुका काँग्रेसतर्फे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयावर घेराव आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. हे निवेदन देताना रत्नागिरी जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सचिव जमीर माखजनकर उपस्थित होते.
---
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.