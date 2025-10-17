गाड्यांच्या सुट्ट्या साहित्यापासून बनवले अर्धपुतळे
रत्नागिरी ः तारांगणमध्ये उभारण्यात आलेले सहा भारतरत्नांचे अर्धपुतळे. याचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते गुरूवारी झाले.
सहा भारतरत्नांच्या अर्धपुतळ्यांचे लोकार्पण
उद्योगमंत्री सामंत यांची संकल्पना; शिल्पकारांनी गाड्यांच्या भागांचा वापर केला
रत्नागिरी, ता. १७ : उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेल्या सहा भारतरत्नांच्या राष्ट्रपुरुषांच्या अर्धपुतळ्यांचे गुरूवारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लोकार्पण केले. विशेष म्हणजे गाड्यांच्या वेगवेगळ्या सुट्ट्या भागांची निवड करून त्यांचा वापर करून या शिल्पांची निर्मिती केली आहे.
माळनाका येथील श्रीमान हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे तारांगण येथे आज हा लोकार्पण सोहळा झाला. कोकण विभागात आतापर्यंत सहा महान व्यक्तींना भारतरत्न या सर्वोच्च पुरस्काराने गौरवण्यात आले आहे. त्यात महर्षी धोंडो केशव कर्वे, पांडुरंग वामन काणे, आचार्य विनोबा भावे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लता मंगेशकर, सचिन तेंडुलकर यांचा समावेश आहे. या शिल्पांची निर्मिती सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टमधील विद्यार्थी आणि अध्यापकांनी केली आहे. या शिल्पांचे वैशिष्ट्य म्हणजे गाड्यांच्या वेगवेगळ्या सुट्ट्या भागांची निवड करून त्यांचा वापर केला आहे. शिल्पांची उंची १२ फूट असून, वजन साधारण दीड ते दोन टन आहे. ही शिल्पे अध्यापक शशिकांत काकडे आणि विजय बोंदर यांच्या मार्गदर्शनाखाली १० ते १२ विद्यार्थी आणि १० कुशल कारागिरांच्या सहकार्याने ९ महिन्यात पूर्ण करण्यात आली आहेत. लोकार्पण करताना पालकमंत्री उदय सामंत, मुख्याधिकारी वैभव गारवे आदी उपस्थित होते.
