रत्नागिरी- बूथप्रमुखांच्या मेळाव्यात बोलताना पालकमंत्री उदय सामंत.
जिल्ह्यात सर्वत्र भगवा फडकणारच
मंत्री उदय सामंत ः महायुती असो वा नसो
रत्नागिरी, ता. १७ : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकांमध्ये आपले नेते एकनाथ शिंदे जो उमेदवार देतील त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी आमची. आपला पक्ष हे आपले कुटुंब आहे. शिंदे यांनी जिल्ह्याला पायाभूत सुविधांसाठी १८०० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यांचे हात मजबूत करण्याची जबाबदारी आता आपली आहे. महायुती झाली तरी वा वा, नाही झाली तरी... आमची सर्व तयारी झाली आहे. सर्व ठिकाणी भगवा फडकवणार हे मात्र निश्चित, असा शब्द पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिला.
येथील वि. दा. सावरकर नाट्यगृहात बूथप्रमुखांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, रवींद्र फाटक, आमदार किरण सामंत, नीलेश राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, माजी आमदार सुभाष बणे, संजय कदम, राजन तेली, राजन साळवी आदी उपस्थित होते. उदय सामंत म्हणाले, गेल्या दीड वर्षात मुख्यमंत्री वारंवार जिल्हा दौऱ्यावर येत आहेत. मेडिकल कॉलेजपासून आतापर्यंत जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी एकनाथ शिंदे यांनी १८०० कोटीचा निधी दिला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्याला भरभरून देणारे ते एकमेव नेते आहेत. त्यांनी भरभरून दिले आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीसाठी तिकीट देण्याचे अधिकार हे फक्त एकनाथ शिंदेंना असतील. जे तिकीट जाहीर करतील त्याला निवडून आणण्याची जबाबदारी आमची आहे.
...असे संघटन कधी पाहिले नाही
शिवसेनेचे आमदार नीलेश राणे म्हणाले, रत्नागिरीतील शिवसेनेच्या संघटनात्मक बांधणीचे कौतुक केले पाहिजे. अशी संघटना मी कधीच बघितली नाही. जिकडे बघावे तिकडे शिवसेनाच दिसते. निवडणुका हे ‘युद्ध’ असून, ते आपण जिंकणार यात शंकाच नाही; परंतु गाफील राहू नका. शेवटच्या माणसापर्यंत शिवसेनेचा भगवा पोहोचला पाहिजे, असे आवाहन आमदार नीलेश राणे यांनी केले.
