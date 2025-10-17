शुभेच्छा कार्ड कार्यशाळेला पाट हायस्कूलमध्ये प्रतिसाद
पाटः येथील हायस्कूलमध्ये शुभेच्छा कार्ड तयार करण्याच्या कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपण सहभाग घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. १७ : दिवाळी आणि शुभेच्छा कार्ड यांचे अतूट नाते आजही कायम आहे. मात्र, डिजिटल युगात हे नाते जपण्यासाठी सृजनशील उपक्रमांची गरज आहे. याच उद्देशाने पाट हायस्कूलमध्ये कलाशिक्षक संदीप साळसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शुभेच्छा कार्ड तयार करण्याची कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. याला विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
एस. के. पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, पाट पंचक्रोशी या संस्थेमार्फत विविध कलाविषयक उपक्रम राबवले जातात. या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांमधील कलागुणांना वाव मिळतो आणि नवोदित कलाकार घडतात. यावर्षी सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही कार्यशाळा घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी कोलाज काम, पोस्टर कलर, कलर पेन्सिल, स्केच पेन यांसारख्या साहित्याचा वापर करून आकर्षक आणि सर्जनशील शुभेच्छा कार्ड तयार केली. या स्पर्धेत अनुक्रमे योगिनी खोर्जुवेकर (आठवी), खुशी कोचरेकर (सातवी), पूर्वा मुणगेकर (सातवी) तसेच उत्तेजनार्थ अंतरा दुतोंडकर (सातवी), दूर्वा म्हैसकर (सातवी) यांनी यश मिळविले. या कार्यक्रमास मुख्याध्यापक राजन हंजनकर, पर्यवेक्षक सयाजी बोंदर, कलाशिक्षक संदीप साळसकर, संजय पवार, रमेश ठाकूर आणि श्रीमती स्वप्नाली गोसावी उपस्थित होते.
