मोहन कावळे, शिल्पा निगुडकर निबंध स्पर्धेत प्रथम
swt178.jpg
99218
ओरोस ः हिंदी भाषा पंधरवड्यानिमित्ताने बोलताना डॉ. सुनील गायकवाड. बाजूला संजय खाडे, पियुष गौतम, मोहन कावळे आदी.
मोहन कावळे, शिल्पा निगुडकर निबंध स्पर्धेत प्रथम
सिंधुदुर्गनगरीत आयोजनः हिंदी भाषा पंधरवडानिमित्त आकाशवाणी केंद्रात उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १७ः आकाशवाणी सिंधुदुर्गनगरी केंद्रामध्ये हिंदी भाषा पंधरवडा निमित्ताने घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. या स्पर्धेत मोहन कावळे आणि शिल्पा निगुडकर प्रथम आले.
आकाशवाणीच्या वतीने अलीकडेच १४ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत हिंदी भाषा पंधरवड्याचे आयोजन केले होते. आकाशवाणी सिंधुदुर्गनगरी केंद्रामध्ये सुद्धा विविध उपक्रम राबवून हा हिंदी भाषा पंधरवडा साजरा करण्यात आला. त्याची सांगता अलीकडेच आकाशवाणी सिंधुदुर्गनगरीमध्ये करण्यात आली.
यावेळी घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषके देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमाला सहाय्यक संचालक (राजभाषा) पियुष गौतम, सहायक संचालक (कार्यक्रम) डॉ. सुनील गायकवाड, सहायक संचालक (अभियांत्रिकी) संजय खाडे, अभियांत्रिकी प्रमुख मोहन कावळे, प्रकाश वराडकर, उत्तम शिंदे उपस्थित होते.
हिंदी भाषा पंधरवड्याच्या निमित्ताने आकाशवाणी सिंधुदुर्गनगरी केंद्रामध्ये हिंदी निबंध स्पर्धा घेण्यात आली. त्यामध्ये अधिकारी आणि हंगामी निवेदक व कर्मचारी यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. अधिकाऱ्यांमधून अभियांत्रिकी प्रमुख मोहन कावळे यांनी प्रथम, उत्तम शिंदे यांनी द्वितीय, प्रकाश वराडकर यांनी तृतीय तर ज्ञानदेव परब यांचा उत्तेजनार्थ क्रमांक मिळाला. हंगामी निवेदक आणि कर्मचारी यामधून निवेदक शिल्पा निगुडकर प्रथम, हंगामी कर्मचारी अर्चना वालावलकर आणि हंगामी निवेदक नेत्रप्रभा दळवी यांना द्वितीय तर हंगामी कर्मचारी प्रणाली परब यांचा तिसरा क्रमांक मिळाला. या सर्वाना उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी डॉ. सुनील गायकवाड, पियुष गौतम, संजय खाडे यांनी आपली मनोगते व्यक्त केली. यावेळी श्री. गौतम यांनी सर्वाना हिंदी भाषेची शपथ दिली.
या कार्यक्रमाला मोहन कावळे, उत्तम शिंदे, प्रकाश वराडकर, अर्चना वालावलकर, प्रणाली परब, दुर्वा चव्हाण, कोमल सावंत, निकिता साळसकर, प्राची सावंत, शिल्पा निगुडकर, सचिन दर्पे, गीतांजली जाधव, नेत्रप्रभा दळवी, संजीवनी पाल्येकर, श्रीकृष्ण कदम, सीताराम चव्हाण, निलेश जोशी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन निलेश कारेकर यांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.