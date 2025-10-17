परुळेत विद्यार्थ्यांचा स्व-कमाई उपक्रम
परुळेः येथील केंद्र शाळा क्रमांक ३ मधील विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केलेल्या आकाश कंदीलांची विक्री केली.
म्हापण : दिवाळीनिमित्त परुळे येथील जिल्हा परिषद केंद्र शाळा क्रमांक ३ येथील विद्यार्थ्यांनी स्वतः बनविलेले आकाशकंदील विकून स्व-कमाईचा आनंद घेतला. आज झालेल्या आठवडा बाजारात विद्यार्थ्यांनी शाळेसमोर आकर्षक कंदील विक्रीसाठी ठेवले होते. सध्या सर्वत्र दिवाळीचा आनंद आणि नवचैतन्याचे वातावरण आहे. दिवाळीपूर्वी शाळेची सहामाही परीक्षा संपल्याने विद्यार्थ्यांना कार्यानुभव उपक्रमांत सहभागी होण्याची संधी मिळाली. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना आकाशकंदील बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मुलांनी सर्जनशीलतेचा सुंदर नमुना सादर करत विविध प्रकारचे रंगीबेरंगी आणि आकर्षक कंदील तयार केले. नंतर हे कंदील शाळेसमोरच्या स्टॉलवर विक्रीसाठी ठेवण्यात आले. बाजारभावापेक्षा कमी दरात विक्री झाल्याने आठवडा बाजारात आलेल्या ग्राहकांनीही या छोट्या विक्रेत्यांना चांगला प्रतिसाद दिला. ग्राहकांनी विद्यार्थ्यांची कल्पकता आणि आत्मविश्वास पाहून त्यांचे तसेच शाळेच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना स्वावलंबन, आत्मविश्वास आणि श्रमाचे मोल या मौल्यवान जीवनधड्यांचा अनुभव मिळाला.
मळेवाड ः येथे पथनाट्यातून जनजागृती करताना शाहीर कल्पना माळी व त्यांचे सहकारी.
‘आपत्ती व्यवस्थापन’ मळेवाडमध्ये जागृती
आरोंदा, ता. १७ : जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने ‘आपत्ती व्यवस्थापन पथनाट्य सादरीकरण कार्यक्रम’ चे आयोजन केले आहे. १३ ऑक्टोबर या जागतिक आपत्ती धोके निवारण दिनानिमित्त जिल्ह्यातील विविध गावांतून पथनाट्याद्वारे जनजागृती मोहिम राबविली जात आहे. सध्या नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मित आपत्तींची शक्यता वाढत चालली आहे. वीज, वारा, पाऊस, वादळ अशा परिस्थितींमध्ये सुरक्षितता आणि योग्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कशा घ्याव्यात, याबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या पथनाट्याचा उपक्रम सुरू केला आहे. शाहीर कल्पना माळी आणि त्यांची टीम जिल्ह्यातील गावागावांत फिरून पथनाट्याद्वारे आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करत आहेत. नुकतेच त्यांनी मळेवाड आणि कोंडुरे येथे प्रभावी पथनाट्य सादर केले. स्थानिक नागरिकांनी या सादरीकरणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. शाहीर माळी यांच्या सोबत मार्शल भोरे, मारुती ऐवळे, बापू शिवे, अक्षय शिवे, आशाताई सूर्यवंशी, शोभा हवालदार आणि वासुदेव जाधव यांनी पथनाट्य सादरीकरणात सक्रिय सहभाग नोंदविला. या उपक्रमातून नागरिकांमध्ये आपत्तीपूर्व तयारी, तत्पर प्रतिसाद आणि सुरक्षा उपायांची जाणीव निर्माण होत असून, गावपातळीवर प्रभावी जनजागृती साध्य होत आहे.
