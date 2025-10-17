पक्ष बदलणाऱ्यांनी संघटनेवर बोलू नये
सावंतवाडी ः येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना रुपेश राऊळ. सोबत अन्य पदाधिकारी.
रुपेश राऊळः जिल्हा बँक भ्रष्टाचार चौकशी मागणीचे काय झाले ?
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ः माजी आमदार राजन तेली यांनी शिंदे शिवसेनेमध्ये का प्रवेश केला हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे केवळ आमदारकी मिळावी यासाठी तब्बल पाच पक्ष बदलणाऱ्या तेलींना ठाकरे शिवसेनेच्या संघटनेवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी गेल्या घरी सुखी रहावे, अशी टिका
ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी आज येथे केली. जिल्हा बँक भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मागणीचे पुढे काय झाले? तेलींच्या प्रवेशानंतर त्यात सेटलमेंट झाली का? तेलींमध्ये हिंमत नसेल तर त्यांनी आमच्याकडे पुरावे द्यावेत. आम्ही रस्त्यावर उतरु, असेही ते यावेळी म्हणाले.
येथील ठाकरे शिवसेना शाखेत श्री. राऊळ यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी तेलींचा खरपून समाचार घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत शहरप्रमुख शैलेश गवंडळकर, विनोद ठाकूर, समिरा खलील, बाळु माळकर आदी उपस्थित होते.
श्री. राऊळ पुढे म्हणाले, ‘‘आमदारकीसाठी आमच्याकडे आलेले तेली शिंदे गटात जाऊन आमच्या संघटना बांधणीवर बोलत आहेत. मुळात केवळ आणि केवळ आमदारकीसाठी ज्या-ज्या पक्षात तेली यांनी प्रवेश केला, त्या-त्या पक्षाकडून तेली यांच्यावरच नेहमी का अन्याय होतो? हे आधी त्यांनी जाहीर करावे. मुळात तेली यांची एका प्रकरणात लागलेल्या चौकशीमुळे शिंदे शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे. स्वतःला वाचवण्यासाठी त्यांचा हा प्रयत्न आहे, हे सर्वांना ज्ञात झाले आहे. त्यामुळे प्रवेशच्या आधी त्यांनी जिल्हा बँकेच्या भ्रष्टाचाराबाबत केलेले आरोप आणि चौकशीच्या मागणीचे काय झाले? बँकेतील भ्रष्टाचार ते कधी समोर आणणार? याचे उत्तर त्यांनी आधी जनतेला द्यावे. प्रवेश केल्यानंतर याप्रकरणात सेटलमेंट केली असेल आणि तुमच्यात ती हिंमत राहीली नसेल तर जे काय पुरावे आहेत ते माझ्याकडे द्या. आम्ही रस्त्यावर उतरून तो भ्रष्टाचार समोर आणू. उगाच जनतेची दिशाभूल करून स्वतःची पोळी भाजून घेऊ नका. ज्या घरात गेलात त्या घरात सुखी रहा.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘शिंदे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजू परब आज ज्यांचा प्रवेश घेत आहेत ते कार्यकर्ते भाजपचेच आहेत. मात्र, त्यांचा नाईलाज असल्याने ते कार्यकर्ते ठाकरे शिवसेनेचे असल्याचे त्यांना दाखवावे लागत आहे. कारिवडेत आमचे ठराविक कार्यकर्ते गेले. पण, बरेचसे महेश सारंग समर्थक होते. त्यामुळे आमच्यापेक्षा ते मित्रपक्षांचे कार्यकर्ते फोडत आहेत.’’
श्री. राऊळ म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये आम्ही स्वबळावर लढण्याची तयारी केली आहे. परंतु, मित्र पक्षाला विचारात घेऊन यासंदर्भात आम्ही निर्णय घेणार आहोत. अशा प्रकारची चर्चाही आम्ही करणार असून काही जागा मित्र पक्षांना सोडायची झाल्यास आमच्यातील काही कार्यकर्त्यांना थांबण्याची विनंतीही आम्ही करणार आहोत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी माझी तरी लढण्याची तयारी नाही. त्या ठिकाणी नव्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यात येणार आहे. तशाप्रकारे त्यांच्याशी बोलणे सुरू असून ऐनवेळी त्यांनी नकार दिल्यास त्या ठिकाणी निवडणूक लढवण्याबाबत विचार केला जाईल.’’
आमचे पदाधिकारी निष्ठावंत
आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर काही पदाधिकारी शिंदे शिवसेनेच्या वाटेवर आहेत का? असे त्यांना विचारले असता, आमचे पदाधिकारी हे निष्ठावंत आहेत. आज तालुकाप्रमुख हे मतदारसंघात कामात असल्याने ते पत्रकार परिषदेला उपस्थित राहू शकले नाहीत. तालुकाप्रमुख हे १०१ टक्के निष्ठावंत आहेत. हिंमत असेल तर त्यांना कोणी फोडून दाखवावे, असे आवाहन श्री. राऊळ यांनी यावेळी दिले.
