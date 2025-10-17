पान एक-मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का नाही दिल्या0
मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का नाही दिल्या?
न्यायमूर्तींचे खडे बोल ः सावंतवाडीच्या याचिकेबाबत सर्किट बेंचसमोर सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १७ ः मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात शासन आदेश २०१८ मध्ये निघाला, बजेट प्रोव्हिजन झाली तरी; सर्वसामान्य जनतेला मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का मिळत नाहीत, असा प्रश्न कोल्हापूर सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आज सुनावणीदरम्यान शासनाला विचारला. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य शासनाला ६ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सावंतवाडी येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यासंदर्भात अभिनव फाउंडेशन, सिंधुदुर्गतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर येथील न्यायालयात आज सुनावणी झाली. अभिनव फाउंडेशनचे अॅड. महेश राऊळ, अॅड. विक्रम भांगले, अॅड. मंथन भांदिगरे यांनी शासन आदेश न्यायालयात हजर केले. पहिला शासन आदेश १७ ऑक्टोबर २०१८ ला प्रसिद्ध झाला. त्यात कार्डिओलॉजी कार्डिओथेरेपी सर्जरीसाठी २५ खाटा, न्यूरोलॉजी आणि न्यूरो सर्जरी २५ खाटा, नेफ्रोलॉजी व न्यूरोलॉजी २५ खाटा, कॅन्सर उपचार-ऑंकोलॉजी व ऑंको सर्जरी २५ खाटा असे शंभर खाटांचे रुग्णालय सिंधुदुर्गला मंजूर आहे. याचा स्पष्ट अर्थ शासनाला या भागात संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टर आणि यंत्रणेची आवश्यकता आहे; याची जाणीव आहे. म्हणूनच शासन आदेश काढला आहे. १४ नोव्हेंबर २०१८ ला बांधकाम अंदाजपत्रक आणि आराखड्याला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी ३६ कोटी ५५ लाख ९१हजार रुपयांच्या नकाशे व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ६ मार्च २०१९ ला सावंतवाडी येथे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल सुरू करण्यासंदर्भात शासन आदेश झाले आहेत, ही बाब अॅड. राऊळ यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
याबाबत दोन्ही न्यायमूर्तींनी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात शासन आदेश २०१८ मध्ये निघाला, बजेट प्रोव्हिजन झाली तरी; सर्वसामान्य जनतेला मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का मिळत नाही, असा प्रश्न शासनाला विचारला. वढे शासन निर्णय असूनही मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल का झाले नाही, सात वर्षांत शासन आदेशापलीकडे काहीच झालेले नाही, अशा शब्दांत विचारणा केली. शासनाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.
