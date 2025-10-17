-पावसासह डुकरांच्या उच्छादाने शेतकरी हताश
-Rat१७p६.jpg-
P२५N९९१५६
तुळशी : रानडुक्करांच्या कळपाने शेतात धुडगूस घालून तयार पिकांची वाट लावल्याचे चित्र.
-Rat१७p७.jpg-
२५N९९१५७
पाणी तुंबलेल्या शेतात कापणी करताना तुळशीतील घागरूम कुटुंब.
--------
मंडणगडमधील शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट
परतीचा पाऊस अन् डुकरांचा उपद्रव; मेहनतीचे पीक वाया, उत्पादनात घट
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १७ ः मंडणगड तालुक्यातील शेतकरी यावर्षी पुन्हा एकदा संकटात सापडले आहेत. भातपीक कापणीला सज्ज असतानाच परतीच्या अवकाळी पावसाने शेतात पाणी साचले असून, उभे आणि आडवे दोन्ही पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यात भर म्हणजे सध्या जंगली श्वापदांचा विशेषतः डुकरांचा प्रचंड उपद्रव सुरू असल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
पावसाच्या सरींमुळे भात ओलाव्याने भिजून दाण्याचा दर्जा घसरत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कापणी सुरू केली असतानाच पाऊस आला. परिणामी, अनेक ठिकाणी भातपिके शेतातच पडून राहिली आहेत. डोंगरपायथ्याच्या आणि खोऱ्यातील शेतांमध्ये तर पाणी साचून पीक पूर्णपणे नष्ट झाल्याचे दृश्य दिसत आहे. रात्रीच्यावेळी डुकरांचे कळप शेतात घुसून उरलेसुरले पीक उद्ध्वस्त करत असल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. शेतात पहारा देऊन थकलेले शेतकरी आता प्रशासनाकडे मदतीची आणि उपाययोजनेची मागणी करत आहेत. संपूर्ण हंगामभर कष्ट करून पीक आले; पण आता पाऊस आणि डुकरांच्या त्रासामुळे सर्व परिश्रम वाया गेले, अशी हताश प्रतिक्रिया स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा पंचनामा करून तातडीने मदत मिळावी तसेच डुकरांच्या वाढत्या उपद्रवावर वनविभागाने नियंत्रण आणावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
---
कोट
नैसर्गिक आपत्ती आणि डुक्करांचा त्रास यामुळे कापणी कशी करावी, असा प्रश्न आहे. धान्य तयार झाले असून, ते सुरक्षित घरी आणण्यासाठी अडथळे निर्माण होत आहेत. या परिस्थितीमुळे उत्पादन घटण्याची शक्यता असून, शेतकरी नाउमेद झाला आहे. नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी आहे.
- रवींद्र घागरूम, शेतकरी, तुळशी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.