कंटेनरच्या अपघातात क्लिनर जखमी
कंटेनर अपघातात क्लिनर जखमी
राजापूर, ता. १७ः कापीचा मोडा परिसरातील एका अवघड वळणावर शुक्रवारी दुपारी कंटेनर रस्त्याच्या कडेला घसरून भीषण अपघात झाला. यामध्ये वेगावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जात आहे. ज्या ठिकाणी कंटेनर घसरला त्या ठिकाणी रस्त्याच्या खालील बाजूला वाटूळ येथील आदर्श विद्यामंदिरची इमारत आहे. कंटेनर घसरून उलटून खाली गेला असता तर इमारतीवर जाऊन आदळला असता आणि मोठी दुर्घटना घडली असती. सुदैवाने, अपघातामध्ये जीवितहानी झाली नाही. यामध्ये क्लिनरला किरकोळ दुखापत झाली तर कंटेनरचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य केले. संतोष चव्हाण, मानस चव्हाण, नयन चव्हाण, ग्रामस्थ, रिक्षाचालक यांनी क्लिनरला बाहेर काढून अजय वळंजू यांच्या रिक्षातून ओणी येथील प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात उपचारासाठी दाखल केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.