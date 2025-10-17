''राधारंग फाऊंडेशन''तर्फे परुळेत सामाजिक उपक्रमांसाठी वास्तू
कुडाळः येथे राधारंग फाउंडेशनबाबत पत्रकार परिषदेत माहिती देताना पदाधिकारी. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
परुळेत सामाजिक उपक्रमांसाठी वास्तू
‘राधारंग फाऊंडेशन’ तर्फे लवकरच उभारणीचे नियोजन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १७ ः सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि आरोग्य क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या ‘राधारंग फाउंडेशन’ या संस्थेच्या वतीने भविष्यात परुळे येथे स्वतःच्या जागेवर ‘राधारंग वाटिका’ या नावाने नवी वास्तू उभारण्याचा मानस असल्याची माहिती फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या वास्तूमध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याबरोबरच टेबल टेनिस, कॅरम, बुद्धिबळ यासारखे इनडोअर गेम जेष्ठ नागरिकांसाठी विविध उपक्रम, मेडिएशन सेंटर करण्याचे नियोजन आहे. तसेच कबड्डी, हॉलीबॉल अशा खेळांसाठी मैदाने तयार करून खेळाडू, मुले व युवकांसाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असेही ते यावेळी म्हणाले.
आज येथे राधारंग फाउंडेशनच्यावतीने पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी अरुणा सामंत, दीपक सामंत आणि प्रथमेश नाईक यांनी संस्थेच्या वाटचालीविषयी आणि उपक्रमाविषयी माहिती दिली. यावेळी अध्यक्ष हेमंत खानोलकर, उपाध्यक्ष अॅड. पी. डी. देसाई, कोषाध्यक्ष सचिन सामंत, कार्यवाह पूर्वा नाईक, अरुणा सामंत, अमेय देसाई, दीपक सामंत, दीप्ती प्रभू, स्वाती वालावलकर, श्रीपाद देसाई, प्रथमेश नाईक, केशव भोगले, गुरुनाथ नार्वेकर, उपस्थित होते.
श्री. सामंत यांनी संस्थेची स्थापना, पूर्वतिहास, आणि उद्देशाविषयी माहिती दिली. वडील (कै.) पांडुरंग पुंडलिक सरनाईक व आई (कै.) राधाबाई पांडुरंग सरनाईक यांचे नाव कार्य रूपाने कायम अस्तित्वात राहील यासाठी अमेरिका स्थित रघुनाथ सरनाईक आणि डॉ. अशोक सरनाईक यांनी या संस्थेची २०१० मध्ये स्थापना केली. राधाबाई नावातील राधा व पांडुरंग मधील रंग एकत्र करून या संस्थेचे राधारंग फाउंडेशन असे नामकरण करण्यात आले. हे बंधु अमेरिकेत वास्तव्यास असल्याने त्यांचे पुतणे रवींद्र (संतोष) सरनाईक, मुंबई यांनी प्रत्यक्ष कामास सुरवात केली. सामाजिक, शैक्षणिक, क्रीडा, आरोग्य, शेतीविषयक उपक्रमांत राधारंग फाऊंडेशनने विविध उपक्रम राबविले. गरजू, होतकरू मुलांना आर्थिक मदत, दिव्यांग मुलींसाठी आर्थिक सहाय्य (प्रतिवर्षि २ मुले), एक हात मदतीचा आजारी रुग्णांसाठी वॉटर बेड, अॅडजेस्टेबल कॉट, वॉकर, व्हिलचेअर, साधा बेड, यासारखे साहित्य मोफत उपलब्ध, नवीवीसाठी गणित विज्ञान शिष्यवृत्ती परीक्षा, आठवी ते दहावी विदयार्थ्यासाठी क्रीडा स्पर्धा, उच्च शिक्षण घेणाऱ्या २ मुलांसाठी आर्थिक मदत, विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरीय निबंध स्पर्धा, जेष्ठ नागरिकांसाठी जिल्हास्तरीय अभंगवाणी स्पर्धा, विदयार्थ्यांसाठी जिल्हास्तरीय काव्यलेखन व काव्यगायन स्पर्धा, जेष्ठ नागरिकांसाठी जीवनावश्यक साहित्य वाटप, पाचवी व आठवी स्कॉलरशिप परीक्षा पारितोषिक योजना, पाचवी व आठवी प्रज्ञा शोध परीक्षा पारितोषिक योजना जाहीर, आश्रमातील आजी आजोबांसाठी मदत, महिलांसाठी व मुलांसाठी कॅरम, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन व बुद्धिबळ प्रशिक्षण व स्पर्धा याशिवाय कोविड काळात टाटा रुग्णालयाच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील २० रुग्णालयांना ऑक्सिजन कॉनसेंट्रेटर उपलब्ध करुन दिले आहेत, असे प्रथमेश नाईक यांनी सांगितले.
