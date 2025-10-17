डेंगूचा संशय निराधार
मंडणगड तालुक्यात डेंगीचा धोका टळला
बाणकोटमधील सर्व नमुने निगेटिव्ह; आरोग्य विभाग सतर्क
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १७ ः मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट गावपरिसरात डेंगीचा संशयित रुग्ण आढळल्याची माहिती आरोग्य विभागास मिळाल्यानंतर तत्काळ कार्यवाही करण्यात आली होती. संशयित रुग्णांचे रक्तनमुने तपासणीसाठी जिल्हा प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. आरोग्य विभागास प्राप्त झालेल्या तपासणी अहवालानुसार, सर्व नमुने एलिसा चाचणीत निगेटिव्ह आल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. अभिषेक गावंडे यांनी दिली.
आरोग्य विभागाने मंडणगड तालुक्यातील नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आणि कोणत्याही प्रकारची लक्षणे दिसल्यास तातडीने शासकीय रुग्णालयात जाऊन तपासणी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. सध्या पाऊस थांबल्याने आणि तापमानात वाढ झाल्याने सर्दी, खोकला, अंगदुखी व ताप अशी लक्षणे आढळणारे रुग्ण वाढले आहेत. आरोग्य विभागाचे कर्मचारी क्षेत्रात सतत फिरती करत असून, नागरिकांमध्ये जनजागृती सुरू आहे तसेच, संशयित रुग्ण आढळल्यास त्यांचे रक्तनमुने घेऊन तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवले जाणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.