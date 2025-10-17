डंपरची 2 रिक्षांना 2 विद्युत खांबांनाधडक
-rat१७p१८.jpg-
२५N९९२३५
रत्नागिरी ः शहरातील रिलायन्स मॉलजवळील अपघातग्रस्त पालिकेचा डंपर.
-------
डंपरची रिक्षांसह विद्युत खांबांना धडक
वीज पुरवठा खंडीत ; स्टिअरिंग लॉक झाल्याने अपघात
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १७ः शहरातील शिवाजीनगर परिसरात नगरपालिकेच्या एका डंपरने सिद्धिविनायक नगरासमोरील रस्त्यावर उभ्या असलेल्या दोन रिक्षांना धडक दिली. या अपघातात रिक्षांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच दोन विजेच्या खांबांना धडक बसून त्यांचेही नुकसान झाले आहे. सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी झाली नाही. ही घटना शुक्रवारी (ता. १७) दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास घडली.
याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, पालिकेचा डंपर साळवी बसस्थानकाकडून मारुती मंदिराच्या दिशेने जात होता. शिवाजीनगर परिसरात येत असताना अचानक डंपरचे स्टिअरिंग लॉक झाले. त्यामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि भरधाव डंपर थेट सिद्धिविनायक नगर येथील रिक्षा थांब्याकडे गेला. दुपारची वेळ असल्यामुळे या मार्गावर वाहतूक तुरळक होती; मात्र बसस्थानकावर नेहमीप्रमाणे दोन रिक्षा उभ्या होत्या. भरधाव आलेला डंपर वेगाने रिक्षावर आदळला. रिक्षांना धडक दिल्यानंतरही डंपर चालकाला आवरता आला नाही. डंपर वेगाने पुढे सरकत रस्त्याच्या शेजारी उभ्या असलेल्या दोन विद्युत खांबावर आणि साउथ इंडियन बँकेच्या लोखंडी गेटवर धडकला. विजेच्या खांबांचे नुकसान झाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये डंपर चालकाच्या बेजबाबदारपणाबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस पोलिस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले होते. पंचनामा करून पुढील कार्यवाही सुरू होती. मात्र सायंकाळी उशिरापर्यंत पोलिस ठाण्यात नोंद झाली नव्हती.
----
चौकट
दोन तास वीजपुरवठा खंडीत
हा अपघात झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर महावितरणचे कर्मचारी घटनास्थळी पोचले. या अपघातामुळे काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती. साळवीस्टॉप परिसरात दोन तास वीजपुरवठा खंडीत झाला होता. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास महावितरणने या परिसरातील विद्युत पुरवठा पूर्ववत केला.
