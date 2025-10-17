आरोंदा येथे डबलबारी
आरोंदा येथे
डबलबारी
आरोंदाः येथील एसटी बस स्टँड (खासकिलवाडी) येथे सोमवारी (ता.२०) रात्री ८ वाजता आमनेसामने डबलबारी भजनाचा जंगी सामना आयोजित केला आहे. हा सामना भजनी बुवा : अशोक सावंत यांचे शिष्य विजय (गुंडू) सावंत (श्री हनुमान प्रासादिक भजन मंडळ, वर्दे, कुडाळ) — संगीत: हापखवाज सचिन राणे, तबला : संकेत गोसावी व विजय परब यांचे शिष्य : बुवा संदीप लोके (श्री वडची देवी प्रासादिक भजन मंडळ, लिंगडाळ – देवगड) यांच्यात होणार आहे. भजनप्रेमींना या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन आरोंदा मित्र मंडळाने केले आहे.
---------------
फुटबॉल चाचणी
एक नोव्हेंबरला
सिंधुदुर्गनगरी, ता. १७ ः जिल्हास्तरीय फुटबॉल निवड चाचणी १ नोव्हेंबरला सकाळी १० वाजता श्री. वासुदेवानंद सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, माणगाव (ता. कुडाळ) येथे होणार आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकारी नीलिमा अडसूळ यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त खेळाडूंनी यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. या कार्यक्रमाचे आयोजन क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्र), सिडको आणि वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोशिएशन (WIFA) यांच्यावतीने राज्यातील फुटबॉल खेळाचा विकास व प्रोत्साहन करण्यासाठी “महादेवा” योजना अंतर्गत केले जात आहे. या निवड चाचणीतून निवड होणाऱ्या खेळाडूंना १४ डिसेंबरला मुंबईत फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी यांच्यासोबत खेळण्याची संधी मिळणार आहे.
---------------
वैद्यकीय महाविद्यालयात
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम
सिंधुदुर्गनगरीः शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग येथे विविध विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनाची मान्यता मिळाल्याचे अधिष्ठाता डॉ. अनंत डवंगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. महाविद्यालयात एमबीबीएसची पहिली बॅच २०२१ मध्ये सुरु झाली असून, लवकरच अंतिम वर्षाची परीक्षा देणार आहे. जून २०२५ मध्ये वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. अजय चंदनवाले व सहसंचालक डॉ. पल्लवी सापळे यांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. महाविद्यालय प्रशासनाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला आणि त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर आता विविध विषयांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु होणार आहेत.
---------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.