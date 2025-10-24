झोळंबे ग्रामपंचायतीची विशेष ग्रामसभा उत्साहात
झोळंबे ः ग्रामपंचायतीमध्ये आयोजित विशेष ग्रामसभेत मार्गदर्शन करताना मान्यवर.
झोळंबे ग्रामपंचायतीची
विशेष ग्रामसभा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
कोलझर, ता. २४ः मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान शुभारंभाच्या निमित्ताने ग्रामपंचायत झोळंबेची ग्रामसभा ग्रामस्थांच्या प्रतिसादात उत्साही वातावरणात झाली. यावेळी दोडामार्ग पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत यांची यावेळी विशेष उपस्थिती होती. ग्रामसभेचा प्रारंभ सरपंच विशाखा नाईक आणि सामाजिक कार्यकर्ते गणेशप्रसाद गवस यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने करण्यात आला.
मान्यवरांचे स्वागत सरपंच नाईक, उपसरपंच विनायक गाडगीळ, ग्रामसेवक नामदेव परब यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाची रुपरेषा आणि ग्रामस्थांचा सहभाग याबाबत ग्रामसभा निरीक्षक नितीन आरोंदेकर यांनी मार्गदर्शन केले. गटविकास अधिकारी अजिंक्य सावंत यांनी अभियानात ग्रामस्थांनी एकजुटीने सहभाग घेण्याचे आवाहन केले. या ग्रामसभेला आरोग्यसेविका मीरा कुरुडे, सीएचओ निकिता नाईक, आशा सुप्रिया गवस, आरोग्यसेवक जेरॉन सोच, तलाठी श्रीराज सांभारे, पोलिसपाटील संजय गवस, शिक्षक संतोष गवस आदी शासकीय संस्थाप्रमुख उपस्थित होते. ग्रामसेवक नामदेव परब यांनी अभियानाची संपूर्ण माहिती दिली. उपस्थित ग्रामस्थांनी अभियान यशस्वी करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी अंगणवाडी परिसरात स्वच्छता करून अभियानाचा प्रारंभ करण्यात आला. आभार उपसरपंच गाडगीळ यांनी मानले.
