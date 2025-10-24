किनारपट्टीवर जीवरक्षक नेमा, वाहतुकीचे नियम पाळा!
मालवण पोलिस ः पर्यटन व्यावसायिकांच्या बैठकीत सूचना
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २४ : तारकर्ली किनारपट्टी भागात पर्यटकांची गर्दी वाढत असल्याने अपघात प्रवण क्षेत्रात पर्यटक जाऊ नयेत आणि कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांनी किनारपट्टीवर जीवरक्षकाची नियुक्ती करावी तसेच वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करावे, अशा सूचना पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांनी पर्यटन व्यावसायिकांना दिल्या. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट केले.
समुद्रातील वादळसदृश परिस्थिती, पर्यटकांची सुरक्षा, वाहतूक कोंडी या विषयांच्या अनुषंगाने आज पोलिस निरीक्षक मारुती जगताप यांनी तारकर्ली येथे बैठक घेत पर्यटन व्यावसायिकांना सूचना दिल्या. यावेळी पोलिस कर्मचारी सुशांत पवार, सरपंच मृणाली मयेकर, वैभव सावंत, प्रतीक कुबल, एमटीडीसीचे व्यवस्थापक सिद्धेश चव्हाण आदी व्यावसायिक उपस्थित होते. सध्या दिवाळी सुटीचा हंगाम असल्याने किनारपट्टी भागात पर्यटक दाखल झाले आहेत. पर्यटकांना समुद्राचे आकर्षण असल्याने पर्यटक समुद्रात समुद्रस्नानासाठी उतरतात. यात पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यूमुखी पडण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे अशा घटना या हंगामात घडू नये यासाठी पर्यटन व्यावसायिकांनी तात्काळ किनारपट्टीवर जीवरक्षकाची नियुक्ती करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या. सध्या पर्यटन हंगाम सुरू आहे. यात वादळसदृश परिस्थितीही आहे. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करता पर्यटन व्यवसायिकांनी आवश्यक खबरदारी घेतानाच पोलिसांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करत सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. जगताप यांनी केले आहे.
वाहतूक कोंडी टाळा
तारकर्ली मार्गावर सातत्याने वाहतूक कोंडीची समस्या भासत असल्याने व्यावसायिकांनी पर्यटकांना चुकीच्या पद्धतीने वाहने उभी न करण्याच्या सूचना द्याव्यात. याची कार्यवाही न झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, अशा सूचनाही पोलिसांनी केल्या.
