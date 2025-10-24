राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्वबळावर लढणार नाही
राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार नाही
जाकीर शेकासन ः महायुतीतून निवडणुकीत सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. २४ : रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीतून लढणार आहे. काही मंडळी जाणूनबुजून राष्ट्रवादी काँग्रेस स्वबळावर लढणार असल्याची अफवा उठवत आहेत, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्यांक सेल रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष व पंचायत समिती माजी सदस्य जाकीर शेकासन यांनी दिली.
आमदार शेखर निकम व जिल्हाध्यक्ष बाबाजीराव जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस आगामी निवडणुका महायुतीमधूनच लढणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात महायुतीची सत्ता स्थापन होऊन यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस मोठ्या भावाच्या भूमिकेत असेल. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार महायुती म्हणूनच निवडणूक लढतील. आमदार निकम यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगर परिषद व नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यकर्त्यांचे मेळावे बैठका विभागवार घेण्यात येत असून, निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी करण्यात येत आहे. या दरम्यान, कार्यकर्त्यांची मते व विचार आजमावण्यात येत आहेत. या बैठकांमध्ये महायुती करू नका किंवा स्वबळाचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शेकासन यांनी दिली.
आमदार निकम महायुतीमधूनच निवडणूक लढवण्याची रणनीती आखून मोर्चेबांधणी करत आहेत. महायुतीचे अधिकाधिक उमेदवार निवडून यावेत यासाठी ते प्रत्येक विभागात बारकाईने व अभ्यासपूर्ण आखणी करत आहेत. जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीच बाजी मारेल.
चौकट
सर्व जागांचा निर्णय सामंजस्याने होईल
महायुतीमध्ये निवडून येणाऱ्या उमेदवारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अव्वल असेल. चिपळूण नगरपालिका व देवरूख नगरपंचायतीचा नगराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसचा असेल; परंतु याचा अंतिम निर्णय महायुतीमधील नेते घेतील. कुठेही वादाचा मुद्दा असणार नाही. सर्व जागांचा निर्णय समन्वय व सामंजस्याने घेण्यात येईल. विरोधकांना याची काळजी घेण्याची गरज भासणार नाही, असेही शेकासन यांनी स्पष्ट केले.
चौकट
उमेदवारांची चाचपणी
रत्नागिरी, राजापूर, लांजा तालुक्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उमेदवारांची चाचपणी सुरू करण्यात आली असून, अनेकांनी आपली नावे उमेदवारीसाठी दिली आहेत. ही नावे पक्षश्रेष्ठींकडे पाठवण्यात येतील. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाध्यक्ष बाबाजीराव जाधव, आमदार शेखर निकम व अन्य नेत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते जिल्ह्यात निवडणुकीच्या कामाला लागले आहेत, असे शेकासन यांनी सांगितले.
