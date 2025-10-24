भेडशी येथील स्पर्धेत कोनाळचा नरकासूर प्रथम
कोकण

भेडशी येथील स्पर्धेत कोनाळचा नरकासूर प्रथम

Published on

swt2415.jpg
00214
भेडशीः येथे आयोजित नरकासुर स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिक देताना मान्यवर.

भेडशी येथील स्पर्धेत कोनाळचा नरकासूर प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २४ ः भेडशी येथील बाबा टोपले मित्रमंडळाच्या वतीने दिपावली निमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या दोडामार्ग तालुका मर्यादित नरकासुर स्पर्धेला उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. कोनाळ येथील नरकासुर स्पर्धेत प्रथम आला. त्याला ८ हजार रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले.
भेडशीतील युवा उद्योजक दत्ताराम (बाबा) टोपले गेली अनेक वर्षे भव्यदिव्य नरकासुर स्पर्धा आयोजित करत असतात. याही वर्षी त्यांनी अनोख्या पध्दतीने स्पर्धा साजरी केली. या स्पर्धेचे उद्घाटन जेष्ठ ग्रामस्थ कालिदास भणगे यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रगतशील शेतकरी तथा देवस्थानचे जेष्ठ मानकरी अनिल मोरजकर यांचा नंदकिशोर टोपले व बाबा टोपले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.
या स्पर्धेमध्ये कोनाळ येथील युवकांनी प्रथम क्रमांक प्राप्त करत ८ हजार रुपये, द्वितीय क्रमांक प्राप्त झरेबांबर काजुळवाडी यांना ५ हजार तर तृतीय क्रमांक प्राप्त आंबेली दोडामार्ग व थोरलेभरड यांना ३ हजार रुपये तर उत्तेजनार्थ भेडशी मित्रमंडळ यांना २००० रुपये अशी पारितोषिके देण्यात आली. यावेळी ग्रामविकास कमिटी भेडशीचे अध्यक्ष तुकाराम टोपले यांची कन्या धनश्री टोपले हिने वकीली पदवी प्राप्त केल्याबद्दल गौरी टोपले, सुजाता टोपले, सुशांती टोपले यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या स्पर्धेत अभिजीत म्हाप्सेकर, नागेश टोपले यांचे विशेष सहकार्य लाभले. या स्पर्धेचे परिक्षण चंदन गावकर, राकेश भोळे, गौरी टोपले, सुजाता टोपले, सुशांती टोपले व वैष्णवी टोपले यांनी केले. श्री. टोपले यांच्या निवासस्थानी ही स्पर्धा झाली.

Marathi News Esakal
www.esakal.com