बुद्धिबळाच्या पटावर विद्यार्थ्यांचे ‘चेकमेट’
00221
बुद्धिबळाच्या पटावर विद्यार्थ्यांचे ‘चेकमेट’
मुक्ताई ॲकॅडमी; विजेत्यांची विभागीयस्तरावर झेप
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः मुक्ताई ॲकॅडमीच्या सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण येथील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रीडाधिकाऱ्यांच्या आयोजनाखाली घेण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेत उत्कृष्ट खेळ करून विभागस्तरावर झेप घेतली. त्यांची सातारा येथे होणाऱ्या विभागस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेसाठी निवड केली आहे.
मुलींमध्ये १४ वर्षांखालील गटात गार्गी सावंत आणि सतरा वर्षांखालील गटात साक्षी रामदुरकर यांनी सहापैकी पाच राऊंड्स जिंकून अनुक्रमे तिसरा व दुसरा क्रमांक पटकावला. १९ वर्षांखालील गटात सई परुळेकरने पाचपैकी चार राऊंड्स जिंकून चौथा क्रमांक पटकावला. मुलांमध्ये १७ वर्षांखालील गटात वसंत गवस आणि १९ वर्षांखालील गटात चिदानंद रेडकर यांनी सहापैकी पाच राऊंड्स जिंकून अनुक्रमे तिसरा व दुसरा क्रमांक पटकावला. १७ वर्षांखालील गटात पार्थ गावकर आणि वसंत गवस यांनी इंटरनॅशनल रेटेड खेळाडूंवर विजय मिळविला. रेटेड खेळाडूंना त्यांनी स्पर्धेबाहेर केले. सुप्रसिद्ध अभिनेते, दिग्दर्शक श्रीनिवास नार्वेकर, सिरियल व चित्रपट कलाकार दीपक कदम, शशिकांत केरकर, अनिश म्हैसाळकर, ऋतिक भोईर आदींनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. राष्ट्रीय बुद्धिबळपटू बाळकृष्ण पेडणेकर आणि ॲकॅडमीचे अध्यक्ष कौस्तुभ पेडणेकर यांचे विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.