कनेडी पंचक्रोशीत पावसाचे सावट
कनेडी ः येथील पंचक्रोशीत चार दिवसांपासून अधूनमधून पाऊस कोसळत आहे. परतीच्या पावसामुळे भातशेती कापणीच्या कामांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकरी चिंतातूर बनला आहे. पावसाच्या बदलत्या वेळापत्रकाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. भात पीक कापणीसाठी तयार आहे. मात्र, सातत्याने पावसाचे सावट आहे. ढगाळ वातावरण त्यातच अधूनमधून कोसळणाऱ्या सरी यामुळे कापणीच्या कामावर परिणाम होत आहे. पाऊस सायंकाळच्या वेळी हजेरी लावतो. मात्र, दुपारपासून ढगाळ वातावरण सुरू होते. त्यामुळे शेतकरी लवकर उठून थोडीफार कापणी करून तत्काळ भात घरात घेऊन येत असल्याचे चित्र आहे.
कणकवली ः शहरातील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. कनकनगर परिसरातील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी डांबरीकरण झालेले रस्ते नादुरुस्त आहेत. नगरपंचायत प्रशासनाने या रस्त्याची डागडुजी करावी, अशी मागणी होत आहे. शहरातील कनकनगर, बांदकरवाडी परिसरातील रस्त्यांवर खड्डे असल्याची खंत प्रवासी व्यक्त करत आहेत.