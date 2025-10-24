कुडाळातील सीसीटिव्ही सुरु करण्याची मागणी
swt2425.jpg
00261
कुडाळः येथील पोलिस निरीक्षक राजेद्र मगदूम यांना सीसीटीव्ही सुरू करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले.
कुडाळातील सीसीटिव्ही
सुरु करण्याची मागणी
कुडाळ, ता. २४ः शहरातील सीसीटीव्ही बंद असल्याबाबत आणि वाढत्या चोऱ्यांबाबत आज युवासेना जिल्हाप्रमुख मंदार शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांची भेट घेऊन सीसीटीव्ही सुरू करण्याबाबत निवेदन देण्यात आले. यावेळी शहरातील सीसीटीव्ही लवकरात लवकर सुरू करण्याचे प्रयत्न करू, असे आश्वासन पोलिस निरीक्षक मगदूम यांनी दिले. यावेळी शहरप्रमुख संतोष शिरसाट, शहर निरीक्षक सुशिल चिंदरकर, उपशहर प्रमुख गुरू गडकर, युवासेना शहरप्रमुख संदीप म्हाडेश्वर, युवासेना शहर समन्वयक अमित राणे, संदीप कोरगांवकर, विनय पालकर, किरण कुंभार, प्रल्हाद म्हडदळकर, रोहन शिरसाट, विनय गावडे व शिवसैनिक उपस्थित होते.
---------------
swt2424.jpg
00260
तळेरे ः येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या नव्या बांधकामाचे भूमिपूजन करताना मान्यवर.
तळेरेतील विठ्ठल रखुमाई
मंदिर बांधकाचे भूमिपूजन
तळेरे, ता. २४ : गावठण येथील श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिराच्या नव्या बांधकाम कामाचा भूमिपूजन सोहळा नुकताच उत्साहात पार पडला. यात तळेरेसह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, वारकरी आणि भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सुमारे १०० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेले हे मंदिर आता पूर्णपणे नव्याने बांधकाम करण्यात येणार आहे, कारण जुने मंदिर जीर्ण झाले होते. मुंबईतील ग्रामस्थ व गावातील ग्रामस्थांची संयुक्त सभा होऊन मंदिराचे नव्याने बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला. भूमिपूजन सोहळ्यात गावातील मानकरी, पंचक्रोशीतील भाविक, वारकरी आणि ग्रामस्थ उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. याबद्दल श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर जीर्णोद्धार समितीने सर्व उपस्थितांचे आभार व्यक्त केले.
