‘हत्ती पकड मोहिमेवर बंदी घाला’
‘हत्ती पकड मोहिमेवर बंदी घाला’
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २४ ः कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या हद्दीतील वनक्षेत्रात सुरू असलेल्या हत्ती पकड मोहिमेला आता मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या धरपकड मोहिमेवर तातडीने बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्याला याबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३ नोव्हेंबरला होणार आहे.
रत्नागिरी येथील सामाजिक कार्यकर्ते रोहन कांबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर अॅड. मकरंद कर्णिक आणि अॅड. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग वनविभागाने हत्तींची धरपकड थांबवावी. तसेच हत्तींचा मानवी वस्तीमधील वावर आणि त्यांच्या स्थलांतराबाबत योग्य ती माहिती सादर करावी, अशी मागणी यात करण्यात आली आहे. याचिकेत कोल्हापूर वनविभागातील हत्ती संरक्षण व संगोपनाचा आढावा घेण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या समितीत वन विभागाचे अधिकारी, पशुवैद्यकीय अधिकारी, तसेच प्राणीप्रेमी व सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा, असे सुचवले आहे.
जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या मागील हत्ती पकड मोहिमेत वनविभागाने केलेल्या चुकांवरही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २००९ आणि २०१५ मध्ये हत्ती पकडण्याची मोहीम राबवली गेली होती. मात्र, ती पूर्णपणे अयशस्वी झाली. यात दोन्ही मोहिमेत २- २ असे ४ हत्ती मरण पावले होते. न्यायालयाने यावर ताशेरे ओढले होते. तसेच हत्ती पकडण्याची प्रक्रिया नियमानुसार झाली नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी नमूद केले आहे.
------------
‘ओंकार’बाबत प्रश्नचिन्ह
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ओंकार नावाचा हत्ती सध्या मडूरा पंचक्रोशीत आहे. तो जंगलापासून दूर भरवस्तीत कार्यरत आहेत. त्याच्याकडून शेती बागायतीचे अतोनात नुकसान सुरू आहे. त्यामुळे हत्ती पकड मोहीम राबवून हत्तींना जेरबंद करावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर त्याला ३१ डिसेंबरपर्यंत पकडण्याची परवानगी प्रशासनाला मिळाली आहे. हत्ती पकड मोहिमेने वेग घेतला असताना कोर्टात याचिका दाखल झाल्याने ती बारगळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी अजून वाढणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.