यशवंत भोजने यांचे निधन
swt2431.jpg
00285
यशवंत भोजने
यशवंत भोजने यांचे निधन
मालवण, ता. २४ : तालुक्यातील कट्टा बाजारपेठ येथील रहिवासी मालवण पंचायत समितीचे माजी सदस्य ज्येष्ठ काँग्रेस कार्यकर्ते यशवंत रामचंद्र भोजने (वय-७७) यांचे निधन झाले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात निष्ठावान काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून ते परिचित होते. मालवण पंचायत समिती सदस्य पदाची निवडणूक काँग्रेसच्या तिकिटावर लढवून ती जिंकली होती. कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिले. वरची गुरामवाडी ग्रामपंचायतमध्ये दोन वेळा त्यांनी सदस्य पद उपभोगले होते. तसेच मालवण तालुका संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष पद देखील त्यांनी समर्थपणे सांभाळले होते. कट्टा सोसायटीमध्ये ते सदस्य म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्यामागे पत्नी, मुलगा, तीन मुली, सुन, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.
------------------
swt2432.jpg
00286
प्रभाकर सावंत
प्रभाकर सावंत यांचे निधन
ओटवणे, ता. २४ ः दाणोली गावचे ग्रामदैवत श्री लिंग माऊली देवस्थानचे मुख्य मानकरी प्रभाकर उर्फ पबी बाबुराव सावंत (वय ६०) यांचे बुधवारी (ता.२२) सकाळी निधन झाले. दाणोलीच्या लिंग माऊलीसह केसरीचा स्वयंभू व देवसूची शेंडोबा माऊली या तीन गावच्या देवस्थानचे ते मानकरी होते. दाणोली गावठणच्या धार्मिक व सामाजिक कार्यात त्यांचा सक्रिय सहभाग असायचा. ते भाजपचे दाणोली गावठणचे बुथ अध्यक्ष होते. त्यांच्या पश्चात बहिणी, भावजय, पुतणे, भावोजी, भाचे, भाची असा परिवार आहे. दाणोली येथील माऊली मसाले प्रॉडक्टचे मालक विनायक सावंत तसेच मुंबईस्थित अर्जुन व प्रदीप सावंत यांचे ते काका होत.
--------------
swt2433.jpg
00287
सत्यभामा रेडकर
सत्यभामा रेडकर यांचे निधन
बांदा, ता. २४ ः मडूरा-रेडकरवाडी येथील श्रीमती सत्यभामा सोमा रेडकर (वय ८०) यांचे गुरुवारी (ता.२३) निधन झाले. आज त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात दोन मुलगे, विवाहित मुलगी, सून, जावई, नातवंडे, दीर, जाऊ, पुतणे असा मोठा परिवार आहे. श्री राष्ट्रोळी कला क्रीडा मंडळाचे सदस्य शामसुंदर रेडकर यांच्या त्या आई होत.
-----------------
swt2434.jpg
00288
जिजाबाई नाईक
जिजाबाई नाईक यांचे निधन
बांदा, ता. २४ ः पाडलोस केणीवाडा येथील जिजाबाई तुकाराम नाईक (वय ९२) यांचे राहत्या घरी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात मुलगे, मुलगी, सुना, पुतणे, पुतणी, नातवंडे असा परिवार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.