संगमेश्वर-कुजलेल्या अवस्थेत आढळला
कुरधुंड्यातील तरुणाचा मृतदेह
कुजलेल्या अवस्थेत आढळला
संगमेश्वर, ता. २४ ः काही दिवसांपूर्वी कुरधुंडा-बौद्धवाडी येथील बेपत्ता झालेल्या आशीष प्रकाश मोहिते (वय ४२) या तरुणाचा मृतदेह कुरधुंडा-कोळंबे या दोन गावांच्या सीमेवर असलेल्या बसस्टॉपच्यामागे झुडपात कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आला. आशीष मोहिते याला दारूचे व्यसन होते. तो दोन ते तीन दिवस घरात कोणाला काहीही न सांगता कोठेही राहात असे. आशीष याचे वडील प्रकाश विठोबा मोहिते यांनी पोलिसांना दिलेल्या माहितीप्रमाणे, १२ ऑक्टोबरला कोळंबे येथे जातो, असे सांगून तो घरातून निघून गेला होता; मात्र तो परत न आल्याने त्याची गावात तसेच नातेवाईकांकडे चौकशी केली असता त्याचा ठावठिकाणा मिळाला नाही. आशीष याचा मित्र नीतेश जाधव याने कुरधुंडा-कोळंबे या दोन गावांच्या सीमेवर असलेल्या बसस्टॉपच्यामागे झुडपात आशीषचा कुजलेल्या अवस्थेत मृतदेह दिसून आल्याची माहिती प्रकाश मोहिते यांना दिली. त्यानुसार त्यांनी संगमेश्वर पोलिसात तशी फिर्याद नोंदवली असून, आकस्मिक मृत्यू म्हणून संगमेश्वर पोलिसांकडून नोंद करून अधिक तपास सुरू आहे.
