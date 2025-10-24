मनोरुग्ण वृद्धाने केली गळफासाने आत्महत्या
मनोरुग्ण वृद्धाने केली
गळफासाने आत्महत्या
रत्नागिरीः पाईपला फिटिंगच्या वायरने मनोरुग्ण वृद्धाने गळफास घेतला. उपचारासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. दीपक पुरुषोत्तम साळवी (वय ६३, फणसोपसडा, लक्ष्मीकेशव नगर, रत्नागिरी) असे मृत वृद्धाचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २२) रात्री आठच्या सुमारास जिल्हा शासकीय रुग्णालयात घडली. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दीपक साळवी हे गेल्या चार वर्षापासून मानसिक रुग्ण होते. त्यांच्यावर औषधोपचार सुरू होते. कसोप बसस्टॉप येथे जनरल स्टोअरचे दुकान ते चालवत होते. बुधवारी ते वायरने गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळले.
मद्यपान करणाऱ्या
तरुणाविरुद्ध गुन्हा
पावसः गोळप ते गोठणेवाडी येथील सार्वजनिक रस्त्यावर मद्यपान करणाऱ्या तरुणाविरुद्ध पूर्णगड सागरी सुरक्षा पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. नवलेश उपेंद्र सिंग (वय ३७, रा. गोळप, रत्नागिरी. मूळ ः चांदडीहा, पोस्ट पाचाडुमर, झारखंड) असे संशयिताचे नाव आहे. ही घटना बुधवारी (ता. २२) सकाळी पावणेदहाच्या सुमारास गोळप ते गोठणेवाडी जाणाऱ्या अंतर्गत सार्वजनिक रस्त्यावर निदर्शनास आली.
