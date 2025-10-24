सीएनजी वाहतूक करणारा ट्रक आणि दुचाकीचा भीषण अपघात
ट्रक-दुचाकीचा अपघात
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २४ ः शास्त्रीपूल आंबेड-डिंगणी मुख्य रस्त्यावर भिरकोंड या ठिकाणी सीएनजी गॅस वाहतूक करणाऱ्या ट्रकने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. यामध्ये दुचाकी चालक पुंडलिक भानू राठोड हा गंभीर जखमी झाला आहे, तर अमीर चंदू पवार याला किरकोळ दुखापत झाली आहे. हा अपघात २३ ऑक्टोबरला संध्याकाळी झाला असून, संगमेश्वर पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली आहे.
पुंडलिक राठोड (वय ४०) व अमीर चंदू पवार हे दुचाकीने डिंगणी-शास्त्रीपूल आंबेड मुख्य रस्त्यावरून जात असताना शास्त्रीपूल आंबेडच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रकने भिरकोंड या ठिकाणी दुचाकीला जोरदार धडक दिली. दुचाकीसह दोन्ही दुचाकीस्वार रस्त्यापासून काही अंतरावर गटारात रक्ताच्या थारोळ्यात कोसळले. अपघातात पुंडलिक राठोडच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली असून, त्याच्यावर संगमेश्वर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून येथील डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पुढील उपचारासाठी रुग्णवाहिकेने रत्नागिरीत नेण्यात आले. किरकोळ दुखापत झालेल्या अमीर पवार याच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार करून सोडण्यात आले. गॅस वाहतूक करणारा ट्रकचालक शुभम आत्माराम महाडीक (वय २८, रा. करंबेळे, ता. संगमेश्वर) हा डिंगणी सीएनजी पंपावर गॅस भरण्यासाठी जात असताना अपघात घडला; मात्र अपघातस्थळी गंभीर दुचाकीस्वारांच्या मदतीसाठी ट्रकचालक न थांबता तेथून तो निघून गेला; मात्र या मार्गावरून जाणाऱ्या काही वाहनचालकांनी सीएनजी पंपावर अखेर थांबवले. संगमेश्वर पोलिसांनी पंचनामा केला असून ते अधिक तपास करत आहेत.
