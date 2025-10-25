चिमुकल्यांनी साकारले गड-किल्ले
पिंगुळी शेटकरवाडीत महापुरुष वाचनालयातर्फे स्पर्धा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २५ ः पिंगुळी शेटकरवाडी येथील किल्ले गड बनविण्याच्या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. चिमुकल्या बालकलाकारांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे महाराष्ट्र राज्यातील बनविलेले गड-किल्ले लक्षवेधी ठरले. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित या स्पर्धेत १७ जणांनी उत्स्फूर्त सहभाग दर्शविला.
श्री देव महापुरुष वाचनालय व ग्रंथालय शेटकरवाडी पिंगुळी यांच्या वतीने यावर्षी प्रथमच दिवाळी सणानिमित्त राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सिंधुदुर्गसह महाराष्ट्र राज्यातील गड व किल्ले यांचे जतन व संवर्धन व्हावे, गड-किल्ल्यांची प्रत्येकामध्ये आठवण-साठवण राहावी, या अनुषंगाने गड-किल्ला बनविणे स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेचे परीक्षण कलाशिक्षक संदीप साळस्कर, गणेश मूर्तिकार सुभाष लाड, अशोक सर्वेकर, अर्जुन राणे, अजय सावंत यांनी केले. रचनात्मक मांडणी, रंगसंगती आणि एकूणच सादरीकरण या अनुषंगाने या सर्व बालचिमुकल्या कलावंतांनी आपल्या कल्पक बुद्धीतून लक्षवेधी किल्ले व गड साकारले. यामध्ये मल्हार गड, राजगड, दुर्गदुर्गेश्वर, रायगड, प्रतापगड, तोरणा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग किल्ला आदी एकाहून एक सरस किल्ले गड साकारले होते.
सकाळी या स्पर्धेचे परीक्षण करण्यात आले. यावेळी उद्योजक मदन दळवी, ज्येष्ठ ग्रामस्थ सुरेश पालकर, श्री देव महापुरुष वाचनालय व ग्रंथालयाचे अध्यक्ष रमाकांत केरकर, पद्माकर ठाकूर, नूतन गावडे, प्रसाद दळवी, पप्पू दळवी, सयाजी मोर्ये, रामदास आगलावे, सचिन पालकर, संजय सावंत, संतोष शेटकर, प्रवीण सावंत, विजय मोर्ये, बाबा मोर्ये, महेश दळवी, बाबाजी दळवी, रूपेश धुरी, सचिन पाटील, गुरुनाथ दळवी, छोटू दळवी, नितीन सावंत आदी उपस्थित होते. या स्पर्धेत ओम दळवी, चंदन ठाकूर, ऋत्वी धुरी, ओम पाटील, तन्वी दळवी, सात्विक दळवी, ऋषभ सावंत, आयुष दळवी, श्वेता मोर्ये, चिन्मय मोर्ये, समर्थ पालकर, समीक्षा गावडे, मानस मोर्ये, विघ्नेश सावंत, भाग्येश मोर्ये, सृष्टी शेटकर, तनू सावंत, गौरेश वटलेकर, पार्थ कदम आदी सहभागी झाले.