जिल्ह्याला गड-किल्ल्यांची ऐतिहासिक परंपरा
समील नाईक ः ओटवणेतील स्पर्धेत ‘जय शिवराय’ ग्रुप प्रथम
सकाळ वृत्तसेवा
ओटवणे, ता. २५ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला गड व किल्ल्यांची गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा लाभली आहे. ऐतिहासिक वारसाचे महत्त्व अबाधित राहण्यासाठी ओटवणेसारख्या ग्रामीण भागात सती देवी कला, क्रीडा मंडळ आणि ‘संकल्प सेवासंघ’ यांनी आयोजित केलेली किल्ले बनविणे स्पर्धा कौतुकास्पद आहे, असे प्रतिपादन दुर्ग मावळा प्रतिष्ठान कोकण विभाग कार्याध्यक्ष समील नाईक यांनी केले.
ओटवणे मांडवफातरवाडी येथील श्री सती देवी कला, क्रीडा मंडळ आणि ‘संकल्प सेवासंघ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित किल्ले बनविणे स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरणप्रसंगी श्री. नाईक बोलत होते. व्यासपीठावर मंडळाचे अध्यक्ष राजाराम वर्णेकर, प्रकाश पनासे, संकल्प सेवा संघाचे शंकर म्हापसेकर, दाजी सावंत, श्रीधर सुतार, रसिका पनासे, माधुरी म्हापसेकर, आबू वर्णेकर, महेंद्र वारंग, चंद्रकांत सुतार आदी उपस्थित होते.
किल्ला बनविताना किल्ल्यांचा प्रकार, उंची, इतिहास, बांधकाम, तटबंदी, माची, खंदक, दरवाजा प्रकार, बुरुज, तलाव, इमारती या समृद्ध वारशाबद्दलची परिपूर्ण माहिती घेऊनच किल्ल्यांची प्रतिकृती साकारावी. कारण किल्ल्यांचा इतिहास बदलू नये, असेही आवाहन त्यांनी केले.
किल्ला कसा बनवावा, याबाबत चित्रफितीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले. राजाराम वर्णेकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. स्पर्धेचे परीक्षण दुर्ग मावळा प्रतिष्ठान कोकण विभाग अध्यक्ष गणेश नाईक, कार्याध्यक्ष समील नाईक यांनी केले. हे किल्ले प्रदर्शन पुढील १५ दिवस सर्वांसाठी खुले राहणार आहेत.
निकाल असा ः प्रथम सिंधुदुर्ग किल्ला (जय शिवराय ग्रुप, मांडवफातरवाडी), द्वितीय जंजिरा (सार्थक संघ गावठणवाडी), तृतीय प्रतापगड (जय बजरंग बली ग्रुप, करमळगाळूवाडी). तसेच जंजिरा किल्ला (शिवस्वराज्य ग्रुप भटवाडी), लोहगड (मावळे शिवरायांचे ग्रुप मांडवफातरवाडी), जंजिरा किल्ला (शिवप्रेमी ग्रुप वरची मांडवफातरवाडी), विशाळगड किल्ला (हर हर शंभो ग्रुप करमळगाळूवाडी) यांनी साकारलेले गड किल्ले लक्षवेधी ठरले.
प्रथम तीन क्रमांकांना ३००१ रुपये, २००१ रुपये, १००१ रुपये, तर सहभागींना सहभाग प्रमाणपत्र देऊन गौरविले. ही स्पर्धा रसिका पनासे, मनोहर म्हापसेकर, राजेंद्र देसाई यांनी पुरस्कृत केली होती. प्रथमेश पनासे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रथमेश सावंत यांनी आभार मानले. स्पर्धेचे नियोजन संकल्प सेवा संघ पदाधिकारी महेश परब, नीलेश सुतार, बाबू सुतार, भीमसेन नाईक, किरण वेतूरकर, प्रसाद पनासे, शंकर वर्णेकर, विष्णू सावंत, मिलिंद म्हापसेकर, वासुदेव भगत आदींनी केले.