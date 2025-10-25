संगीताची भाषा
रत्नागिरी : मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एस. पिंगळे यांचे स्वागत करताना बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विलास पाटणे. सोबत अॅड. शाल्मली आंबुलकर, अॅड. अवधूत कळंबटे, अॅड. रत्नदीप चाचले आदी.
संगीत ही शाळांची दुसरी अनिवार्य भाषा करावी
ॲड. विलास पाटणे ः स्वरसंध्या परिवारातर्फे पाडवा मैफल
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ : संगीत संस्कृतीची अभिव्यक्ती आहे. संगीताची भाषा सर्व पिढ्या आणि राष्ट्र यामध्ये सामान्य आहे आणि सर्वांस ती समजते. संगीताच्या सकारात्मक परिणामामुळे ताण कमी होतो, स्मरणशक्ती वाढते. वकिलांनी संगीताचा छंद जोपासला पाहिजे. यातून संस्कृती संबंध सुधारतील. संगीत ही सर्व शाळांची दुसरी अनिवार्य भाषा करावी, असे माझे प्रामाणिक मत असल्याचे रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे यांनी दिवाळी पाडवा पहाट मैफलीदरम्यान व्यक्त केले.
दिवाळी पहाट सुरेल गायनाचा कार्यक्रम स्वरसंध्या परिवारातर्फे आयोजित करण्यात होता. मैफलीचे उद्घाटन मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एस. पिंगळे यांनी दीपप्रज्वलनाने केले. बालकलाकार रुद्रानी मुळे हिने रसिक प्रेक्षकांची वाहवा मिळावली. रसिकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. या संगीत मैफलीत अर्णव सरपोतदार, वैष्णवी कोपरकर, रुद्रानी मुळे, सावनी सरपोतदार, स्वराली सुर्वे आदी बालकलाकारांनी सुंदर भावगीते, अभंग आणि नाट्यगिते सादर केली. सूत्रसंचालन सायली मुळे-दामले यांनी केले. तबला केदार लिंगायत, हार्मोनिअम श्रीरंग जोगळेकर आणि ढोलकीवर कैलास दामले यांनी साथसंगत केली. संगीत संयोजन संध्या सुर्वे यांनी केले. हे सुरांनो चंद्र व्हा, श्रावणात घननीळा, जय शारदे, अबीर गुलाल, आली दिवाळी, आईसारखे दैवत साऱ्या जगतात नाही, विंचू चावला सारखे भारूड या गीतांनी मैफल उत्तरोत्तर रंगत गेली आणि रसिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
या निमित्ताने सूर्यकांत बंदरकर, रघुनाथ सनगरे, हर्षद रावणांक आणि सुवर्णा मुळे या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा निष्ठावान सेवेचा कृतज्ञतापूर्वक सन्मान करण्यात आला. पाडवा दिवाळी पहाट संगीत मैफलीचे सूत्रसंचालन सचिव ॲड. रत्नदीप चाचले यांनी केले. साहाय्यक अधीक्षक सुपल, ॲड. विजय साखळकर, ॲड. नंदू गद्रे, ॲड. राजशेखर मलुष्टे, ॲड. प्रफुल्ल साळवी, ॲड. शाल्मली आंबुलकर, ॲड. अवधूत कळंबटे आदी उपस्थित होते.
