‘घड्याळी तासिका’ प्रश्न मार्गी लावा
‘घड्याळी तासिका’प्रश्न मार्गी लावा
डॉ. साळुंखे ः कुडाळात ‘करिअर कट्टा’तर्फे राज्यस्तरीय कार्यशाळा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २५ ः ग्रामीण भागांत घड्याळी तासिका तत्त्वावर काम करण्यासाठी प्राध्यापक मिळत नाहीत. त्याबाबत संस्था चालकांनी पुढाकार घेऊन शासनाला पत्र लिहून हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे प्रतिपादन करिअर कट्टाचे विभागीय प्राचार्य प्रवर्तक डॉ. अतुल साळुंखे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महाराष्ट्र महिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्र आणि संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘करिअर कट्टा’ उपक्रमांतर्गत ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व महाविद्यालयाची भूमिका’ विषयी दोनदिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळेला आज कुडाळच्या संत राऊळ महाराज महाविद्यालयात सुरुवात झाली. यात राज्यभरातून विविध विद्यापीठांतील आणि जिल्ह्यातील सुमारे १५० प्राचार्य व जिल्हा समन्वयक सहभागी झाले आहेत.
कार्यशाळेचे उद्घाटन कराची महाराष्ट्रीय शिक्षण संस्थेचे व्हाईस चेअरमन अरविंद शिरसाट आदींच्या हस्ते वडाच्या रोपट्याला जल अर्पण करून केले. प्राचार्या डॉ. स्मिता सुरवसे, राज्यस्तरीय गर्जे ग्लोबल समितीचे प्रमुख डी. जी. फोंडेकर, करिअर कट्टाचे सहविभागीय समन्वयक प्रा. डॉ. बबन सिनगारे, प्रा. अजित कानशिडे, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यता केंद्राचे अध्यक्ष यशवंत शितोळे उपस्थित होते. करिअर कट्टाचे जिल्हा समन्वयक प्रा. डॉ. अजित दिघे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. कानशिडे यांनी आभार मानले.
कार्यशाळेचा आज समारोप
या राज्यस्तरीय कार्यशाळेचा समारोप उद्या (ता. २६) होणार आहे. यावेळी पालकमंत्री तथा मत्स्य आणि बंदर विकासमंत्री नीतेश राणे, आमदार नीलेश राणे, आमदार दीपक केसरकर, इंजिनिअरिंग आणि व्हॅल्यू मॅनेजमेंट सल्लागारचे चेअरमन राजन नगरे, टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेईकल लिमिटेड, पुणेचे उपमहाव्यवस्थापक रवींद्र पडवळ, राज्याच्या महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे उपस्थित राहणार आहेत.
