-एसटीतून फेकल्या गेलेल्या महिलेचा अखेर मृत्यू
‘त्या’ महिलेचा अखेर मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ : एसटी बसचा आपत्कालीन दरवाजा अचानक उघडून बाहेर फेकल्या गेल्याने गंभीर जखमी झालेल्या प्रियंका विनोद कुंभार (वय ३५, रा. दहिवली-कुंभारवाडी) यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
काही दिवसांपूर्वी त्या गुहागर-गणेशखिंडमार्गे रत्नागिरीच्या दिशेने जाणाऱ्या एसटीतून अचानक दरवाजा उघडला गेल्याने पडून गंभीर जखमी झाल्या होत्या. अपघातानंतर त्यांना चिपळुणातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. जबर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू ओढवला. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेने दहिवली परिसरात शोककळा पसरली आहे. गुहागर ते रत्नागिरी या मार्गावरील एसटी बसमधून प्रियंका कुंभार आणि त्यांच्यासोबत सविता करंजेकर या १९ ऑक्टोबर रोजी दहिवली खुर्द येथील आंबाफाटा थांब्यावरून सावर्डे येथे प्रवास करत होत्या. प्रवासादरम्यान बस एका खड्ड्यात आदळल्यामुळे बसचा आपत्कालीन दरवाजा अचानकपणे उघडला. यामुळे प्रियंका कुंभार या दरवाजातून थेट बाहेर फेकल्या गेल्या. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला तसेच शरीराच्या इतर भागांवर गंभीर दुखापत झाली. तत्काळ त्यांना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तीन दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते; मात्र उपचाराला प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली. या अपघाताप्रकरणी यापूर्वीच सावर्डे पोलिस ठाण्यात एसटी बसचा चालक आणि वाहक यांच्यावर निष्काळजीपणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
