महिला डॉक्टर आत्महत्या; संशयितांवर कारवाई करा
00467
महिला डॉक्टरची आत्महत्या;
संशयितांवर कारवाई करा
‘मॅग्मो’ संघटना; आंदोलनाचाही इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २५ ः फलटण येथील उपजिल्हा रुग्णालयात कार्यरत असलेल्या एका महिला वैद्यकीय अधिकारी यांच्या आत्महत्येची घटना अत्यंत दुर्दैवी व वेदनादायी आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी गट अ (मॅग्मो) संघटनेने तीव्र शब्दांत याचा निषेध केला असल्याची माहिती सिंधुदुर्ग (मॅग्मो) संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. उमेश पाटील यांनी दिली.
संबंधित महिला वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या मृत्यूस कारणीभूत असलेल्यांवर कठोर कारवाई होईपर्यंत सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना काळ्या फिती लावून कामकाज करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय अधिकारी गट अ संघटनेने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील एका महिला डॉक्टरने आत्महत्या केली. आत्महत्येपूर्वी पीडित डॉक्टरने हातावर लिहिलेल्या मजकुरामध्ये संशयितांची नावे लिहिली आहेत. या घटनेतील संबंधितावर कठोर कारवाई होईपर्यंत राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी आजपासून काळ्या फिती लावून काम करणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांनी या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन डॉ. पाटील यांच्यासह जिल्हा पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील काळात काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.