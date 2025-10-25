आरवली - बावनदी दरम्यान अचानक ऐकेरी वाहतूक
-rat२५p२६.jpg-
P२५O००४६४
संगमेश्वर ः आरवली-बावनदी दरम्यानच्या रस्त्यावरून अचानक एकेरी वाहतूक सुरू केल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे.
----
आरवली-बावनदीदरम्यान
अचानक एकेरी वाहतूक
सूचना नाहीच ; अपघाताचे वाढले धोके
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २५ ः मुंबई–गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर आरवली ते बावनदीदरम्यान गेल्या काही दिवसांपासून अचानक एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे; मात्र, या बदलाची कोणतीही पूर्वसूचना किंवा योग्य दिशादर्शक फलक न लावल्यामुळे वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूककोंडी होत असून, अपघातांचा धोका वाढला आहे. प्रवाशांमध्ये याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
ठेकेदार कंपनीकडून रस्त्याचे काम सुरू असले तरी त्यात आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय न घेतल्याचा आरोप स्थानिकांकडून होत आहे. ‘एकेरी वाहतूक सुरू’ असे फलक लावले असले तरी प्रत्यक्षात दुहेरी वाहतूक सुरू असल्याने अनेकवेळा वाहनांची धडक होऊन अपघात घडले आहेत. तुरळ आणि ओझरखोल परिसरात याच कारणामुळे अलीकडेच दोन भीषण अपघात झाले असून, त्यात ५ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. तरीसुद्धा संबंधित ठेकेदार कंपनीकडून परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. वाहतूककोंडीमुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्वरित सुधारणा न झाल्यास ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आणि ठेकेदार कंपनीने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.