-हर्णैमध्ये स्टंट करणाऱ्या दोन वाहनचालकांवर कारवाई

हर्णैत स्टंट करणाऱ्या चालकांवर कारवाई
पुण्याचे दोघे ताब्यात ; दापोली किनारपट्टीवर बंदोबस्त
सकाळ वृत्तसेवा
दापोली, ता. २५ ः हर्णै किनाऱ्यावर पर्यटकांकडून होत असलेल्या बेफिकीरपणामुळे समुद्रकिनारी वाहन चालवून प्रशासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केल्याने पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कडक कारवाई केल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
दिवाळीच्या सुटीमुळे तालुक्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी होत असताना प्रसिद्ध हर्णै किनाऱ्यावर काही पर्यटकांकडून बेफिकीरपणा आणि नियमभंगाचे प्रकार घडले. चारचाकी वाहने थेट वाळूत नेऊन वेगात चालविण्याचे, तसेच स्टंट करण्याचे प्रकार समोर आले असून प्रशासनाच्या आदेशांकडे उघडपणे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसत होते. या प्रकारामुळे स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समुद्रकिनारी वाहन चालवणे केवळ धोकादायक नाही तर त्यामुळे किनाऱ्याचे पर्यावरणीय संतुलनही बिघडते. यापूर्वीच जिल्हा पोलिस प्रशासनाने किनाऱ्यावर वाहन नेण्यास सक्त मनाई केली असताना काही पर्यटकांकडून वारंवार अशा घटना घडत आहेत. दापोली पोलिसांनी हर्णैमध्ये स्टंटबाजी करणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करत त्यामधील प्रतीक उद्धव दळवी (वय १९, रा. भिवरी, पुणे), चेतन राजेंद्र निवंगुणे (वय २६, रा. नवले ब्रिज, कात्रज, पुणे) या दोन वाहनचालकांना ताब्यात घेतले आहे. या दोघांवर पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई केली असून पुढील काळात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी दापोलीच्या संपूर्ण किनारपट्टीच्या समुद्रकिनाऱ्यावर कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
